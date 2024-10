Virginia Cavendish leva ao teatro discussão sobre os dias atuais ao recontar história do século XVI: ‘Guerra religiosa e briga de poder’

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 26/10/2024 - 10:00 Para compartilhar:

As últimas 24 horas de vida de uma rainha antes da decapitação contada em 1h40 de espetáculo de puro suspense e apreensão. A peça “Mary Stuart” traz a versão contemporânea dos bastidores da rivalidade histórica, passada no século XVI, entre a rainha da Escócia Mary Stuart (1542 – 1587) e a rainha da Inglaterra Elizabeth I (1533-1603).

A história conta a disputa entre duas primas pelo trono da Inglaterra e a dominação religiosa da época. Se Mary Stuart, rainha da Escócia e primeira na linha de sucessão, assumisse o trono, o catolicismo voltaria a dominar a Inglaterra, que estava sob domínio dos protestantes com a coroação de Elizabeth I, filha bastarda do rei.

A atriz Virginia Cavendish, que interpreta Mary Stuart, personagem que dá nome à peça, além de idealizadora e diretora de produção, em bate-papo para o site IstoÉ Gente, destaca que o espetáculo leva para o palco discussões e valores atuais ao apresentar conflitos de séculos atrás.

“São duas protagonistas femininas. Conta as últimas 24 horas de vida de Mary Stuart, a tentativa de ela encontrar com a rainha Elizabeth I para ela reverter esse julgamento [a decapitação], já que ela só pode ser julgada pela soberana. Ela está buscando misericórdia da prima, que está ameaçada de perder o trono. É uma guerra de países, mas é religiosa, briga de poder”, observa ela.

“Os parlamentares da época, eles não queriam o catolicismo e mudaram as leis de acordo com seus interesses. Peça muito atual”, acrescenta.

Com direção de Nelson Baskerville, o texto originalmente escrito em 1.800 mistura fatos históricos e ficção, e tem a proposta de se comunicar de forma contemporânea com o público de hoje, de modo que a plateia reconheça as mazelas atuais nessa disputa.

O espetáculo é estrelado por Virginia Cavendish e Ana Cecília Costa/Ana Abbott (alternante), que interpretam as monarcas e dividem a cena com Letícia Calvosa, Adilson Azevedo, Anderson Müller, Eucir de Souza, Joelson Medeiros, Iuri Saraiva, Fernando Vitor, Alef Barros e Julia Terron. A tradução é assinada por Ricardo Lísias e a adaptação, por Robert Icke.

A montagem segue em temporada em São Paulo até o próximo dia 3 de novembro, a preços populares, R$ 10 e R$ 20.

Serviço

Teatro Paulo Eiró

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro, São Paulo (a 400m da estação de metrô Adolfo Pinheiro)

Telefone: (11) 5546-0449

Temporada: de 11 de outubro a 03 de novembro de 2024 (Exceto 27 de outubro)

Sessões: Quinta a sábado* às 21h e Domingo às 19h *sessões com interpretação em libras aos sábados

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada)

Venda online: bilheteriaexpress.com.br (sujeita à taxa de serviço)

Venda presencial: Pontos de Venda da Bilheteria Express ou na Bilheteria dos Teatros 2 horas antes do início do espetáculo. ‎

Duração: 100 minutos

Classificação Indicativa: 14 anos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARY STUART (@marystuartbrasil)