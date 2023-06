Virgin Galactic divulga passageiros para seu 1º voo ao espaço

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2023 - 12:33 Compartilhe

ROMA, 26 JUN (ANSA) – A Virgin Galactic revelou os nomes dos três italianos que participarão de seu primeiro voo comercial ao espaço.

O coronel Walter Villadei e o tenente-coronel Angelo Landolfi, ambos da Força Aérea Italiana, e Pantaleone Carlucci, engenheiro e pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa do EUA, serão os protagonistas do voo agendado para a próxima quinta-feira (29).

Os italianos precisarão fazer 13 experimentos nas áreas de dinâmica de termofluidos, biomedicina e desenvolvimento de materiais inovadores e sustentáveis em condições de microgravidade.

Villadei, que será o comandante da missão, cuidará dos experimentos de gerenciamento passivo e vestirá um traje de alta tecnologia capaz de medir dados biométricos e respostas fisiológicas, segundo a empresa do magnata Richard Branson.

“O objetivo é testar a versatilidade do voo espacial suborbital para fins de pesquisa científica e tecnológica. Isso vai revolucionar o transporte aeronáutico e oferecerá acesso ao espaço a uma comunidade muito maior”, disse Villadei.

Landolfi, por sua vez, terá que medir os efeitos da microgravidade no desempenho cognitivo e no comportamento de algumas substâncias líquidas e sólidas. Por fim, Carlucci fará experimentos em condições de microgravidade com vários sensores de frequência cardíaca, função cerebral e outros parâmetros vitais.

A empresa de turismo espacial apontou que o voo vai “inaugurar uma nova era de acesso consistente e confiável ao espaço para instituições e institutos de pesquisa nos próximos anos”. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias