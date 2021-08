Virgil van Dijk renova com o Liverpool até 2025

O holandês Virgil van Dijk renovou seu contrato com o Liverpool nesta sexta-feira até 2025, anunciou o clube inglês em seu site.

“A aventura continua”, comemorou o líder da defesa dos ‘Reds’ no Twitter.

Aos 30 anos, o zagueiro, que chegou a Anfield em 2018 vindo do Southampton, se comprometeu por mais quatro anos com o clube com o qual conquistou a Liga dos Campeões em 2019 e a Premier League um ano depois.

“A temporada passada foi para esquecer no ponto de vista pessoal, mas gostei do tempo que passei aqui e vou continuar a desfrutar nos próximos anos com todos vocês”, disse o holandês.

Lesionado nos ligamentos do joelho direito em outubro de 2020, van Dijk teve de ser operado e não voltou a jogar pelo Liverpool até o final de julho, nove meses após a lesão. Com isso acabou ficando de fora da Euro-2020.

Em 2019 foi eleito jogador do ano na Premier League, melhor zagueiro do ano pela Uefa e segundo na Bola de Ouro. Ele acumula 130 jogos com a camisa do Liverpool e marcou 13 gols.

Seus companheiros Trent Alexander-Arnold, Fabinho e Alisson também renovaram contrato com o Liverpool nas últimas semanas.

