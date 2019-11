Viradão Cultural Suburbano leva literatura, música e teatro para bairros da Zona Norte

Rio – A partir de Madureira e Oswaldo Cruz, um amplo movimento de artistas e coletivos irradiou-se para outras regiões da Zona Norte para reivindicar espaço, voz e visibilidade. Depois de 13 encontros nos últimos quatro meses, eles se organizaram e dão início, hoje, à primeira edição do Viradão Cultural Suburbano. O evento, que vai até amanhã, terá 36 horas de atrações artísticas gratuitas em 19 bairros do subúrbio do Rio. Paulo da Portela e Dona Ivone Lara são os homenageados.

“O evento surgiu da vontade de dar um grito pela valorização do artista suburbano. Inicialmente, pensamos em música e teatro, mas as adesões foram crescendo e chegamos a 12 linguagens artísticas”, diz Rodrigo Retonde, coordenador artístico do Viradão Cultural Suburbano.

Madureira e Oswaldo Cruz concentram a maioria dos eventos, que também movimentam outros bairros, como Andaraí, Cachambi, Cascadura, Engenho de Dentro, Cordovil, Vila da Penha, Bento Ribeiro e Rocha Miranda. Para o cantor e compositor Gabriel Moura, que se apresenta amanhã na Praça Paulo da Portela, o viradão potencializa o caldeirão cultural que marca o subúrbio carioca. “Tem muito artista novo surgindo nesses espaços. Eles precisam ser vistos. Ao mesmo tempo, o evento presta tributo aos antigos, que não podem cair no esquecimento. Assim, a nossa cultura segue adiante”.

Outro eixo da programação é o de ideias, com debates e eventos literários. A escritora Adriana Kairos, da Maré, lança o livro ‘Mármore Branco’, hoje, no Espaço Suburbô, em Cascadura.

Tributo ao samba com Tia Surica em Cascadura