Virada no Rio: veja as atrações e quais os horários da festa de réveillon 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/12/2023 - 9:55 Para compartilhar:

O réveillon no Rio de Janeiro vai contar com doze palcos espalhados por onze bairros. A festa contará com apresentações de grandes nomes da música, como Luísa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla e Diogo Nogueira, além de escolas de samba. Pela primeira vez, uma orquestra fará a trilha sonora da queima de fogos em Copacabana no momento da virada.

+ Réveillon deve injetar R$ 3 bilhões na economia da cidade do Rio

Em Copacabana, onde haverá dois palcos, as apresentações começam às 17h30. Nos demais palcos, o horário previsto para o início dos shows é às 18h.

Na chegada de 2024, à meia-noite, o céu de Copacabana terá um espetáculo de cores e figuras em 3D, segundo a prefeitura. Serão 12 minutos de queima de fogos, com “bombas mais modernas e tecnológicas”. A maestrina Ludhymila Bruzzi conduzirá a trilha sonora.

No total, informou a prefeitura, haverá dez balsas, com um distanciamento de 25 metros entre elas. O sistema de disparo é de conexão via GPS, que monitora e aciona cada uma delas. Drones farão um espetáculo a parte, com “imagens e mensagens de paz e esperança”.

A prefeitura também anunciou que o esquema de segurança será reforçado com 61 torres ao longo da orla, sob o comando da Polícia Militar. A festa em Copacabana contará ainda com estrutura médica para atendimentos, com quatro postos de saúde e UTIs móveis.

Na altura da Rua Siqueira Campos, serão montados 12 contêineres que abrigarão a Central de Monitoramento, Assistência Social, Secretaria da Mulher e outros órgãos públicos. Toda a logística será monitorada pelas novas telas do Centro de Operações Rio (COR).

Confira a programação completa:

Copacabana

Palco Copacabana Palace – em frente ao Copacabana Palace

– 17h30 – DJ Tamy;

– 18h30 – Luísa Sonza;

– 20h15 – Gloria Groove;

– 22h06 – Ludmilla;

– 00h12 – Nattan;

– 02h07 – GRES Imperatriz Leopoldinense;

– 02h42 – DJ Tamy.





Palco Samba – na altura da República do Peru

– 17h30 – DJ Tati da Vila;

– 18h30 – Teresa Cristina;

– 20h15 – Jorge Aragão;

– 22h06 – Diogo Nogueira;

– 00h12 – Belo;

– 02h07 – GRES Unidos do Viradouro.

– 02h42 – DJ Tati da Vila.

Praia do Flamengo – na altura do posto

– 18h às 20h – DJ Tonni;

– 20h às 21h – DJ e apresentador;

– 21h às 22h – RDX;





– 22h às 22h30 – DJ e apresentador;

– 22h30 às 23h50 – Celebrare;

– 23h50 às 0h – DJ e apresentador;

– 0h10 às 1h20 – Mart’nália participação de Moacyr Luz;

– 1h30 às 2h10 – GRES Unidos de Vila Isabel;

– 2h20 às 3h – GRES Beija-Flor de Nilópolis.

Praça Mauá

– 18h às 20h – DJ Zabba;

– 20h às 21h – DJ e apresentador;

– 21h às 22h – Família Diniz convida Roda de Samba Pedra do Sal;

– 22h às 22h30 – DJ e apresentador;

– 22h30 – 23h50 – Detonautas;

– 00h20 às 1h20 – Bala Desejo;

– 1h20 às 1h30 – Troca de palco;

– 1h30 às 2h10 – GRES Unidos da Tijuca;

– 2h20 às 3h – GRES Vizinha Faladeira.

Ilha de Paquetá – na Praia da Moreninha

– 18h às 20h – DJ Ulisses;

– 20h às 21h – DJ e apresentador;

– 21h às 22h10 – Grupo Existência participação de Luiz Camilo;

– 22h30 às 23h50 – Gamadinho;

– 0h30 às 1h50 – Michael Sullivan;

– 2h às 3h – GRES Unidos do Porto da Pedra.

Ilha do Governador – na Praia da Bica

– 18h às 20h – DJ Adonay;

– 20h às 21h – DJ e Apresentador;

– 20h50 às 22h – Juninho Thybau;

– 22h30 às 23h50 – Thiago Soares;

– 00:20 às 1h10 – Onze20;

– 1h20 às 2h – GRES Paraíso do Tuiuti;

– 2h20 às 3h – GRES União da Ilha do Governador.

Madureira – no Parque Madureira

– 18h às 20h – DJ Bikudo;

– 20h às 21h – DJ e apresentador;

– 21h às 22h – DJ Michel e convidados Baile Charme;

– 22h20 às 23h50 – Roberta Sá convida Velha Guarda da Portela;

– 0h20 – 1h10 – Delacruz;

– 1h20 às 2h – GRES Império Serrano;

– 2h às 3h – GRES Portela.

Ramos – no Piscinão

– 18h às 20h – DJ Yuri Hang;

– 20h às 20h30 – DJ Juninho 22;

– 20h30 às 20h40 – DJ e apresentador;

– 20h40 às 21h10 – Bielzin;

– 21h10 às 21h30 – Troca de palco;

– 21h30 às 22h40 – TIEE;

– 22h40 às 22h50 – Troca de palco;

– 22h50 às 23h20 – DJ Mandrake;

– 23h30 às 23h55 – Chefin;

– 00h20 às 1h50 – Balacobaco;

– 2h10 às 3h – GRES Grande Rio.

Penha – no Iapi da Penha

– 18h às 20h – DJ Daniel Correa;

– 20h às 21h – DJ e Apresentador;

– 21h às 22h – Grupo Coisa Séria participação Adriano Ribeiro;

– 22h30 às 23h50 – Orquestra Tupy;

– 00h30 às 1h50 – Gustavo Lins;

– 2h10 às 3h – GRES Estação Primeira de Mangueira.

Bangu – na Praça das Juras

– 18h às 20h – DJ Cley;

– 20h às 20h30 – DJ e Apresentador;

– 20h30 às 21h30 – MT Santos;

– 21h30 às 21h50 – DJ e Apresentador;

– 21h50 às 20h10 – Cantor L1;

– 22h30 às 23h50 – Clareou;

– 00h30 às 1h50 – Marvvila;

– 2h20 às 3h – GRES Unidos de Padre Miguel.

Pedra de Guaratiba – na Praia da Capela

– 18h às 20h – DJ Elétron;

– 20h às 21h – DJ e apresentador;

– 21h às 22h10 – SambaBlackWhite;

– 22h30 às 23h50 – Sylvinho Blau blau;

– 0h30 às 1h50 – Grupo Caju Pra Baixo;

– 2h às 3h – GRES Mocidade Independente de Padre Miguel.

Sepetiba – na Praia de Sepetiba

– 18h às 20h – DJ Bruninho;

– 20h às 21h – DJ e Apresentador;

– 21h às 22h10 – Boka Loka;

– 22h30 às 23h50 – Vitinho;

– 00h30 as 1h50 – Arlindinho;

– 2h10 às 3h – GRES Acadêmicos do Salgueiro.

Trânsito em Copacabana

No domingo, 31, os bloqueios em Copacabana e no Leme começam a partir das 7h, com a interdição da pista da Avenida Atlântica junto à orla, como ocorre nos fins de semanas e feriados. Às 16h, estará totalmente interditada nos dois sentidos. Às 19h30, haverá o fechamento de todos os acessos ao bairro, com exceção de ônibus e táxis que só poderão ter acesso a Copacabana até 22h.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias