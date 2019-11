Virada Esportiva tem atrações gratuitas no fim de semana em São Paulo

A Virada Esportiva agita o final de semana dos paulistanos. O evento faz parte do calendário oficial da cidade e tem como objetivo promover a prática de atividades físicas, esporte e lazer, além de combater o sedentarismo e estimular a ocupação dos espaços públicos pela população.

Promovido pela Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), as atividades ocorrem de hoje (23) a domingo (24).

De acordo com a prefeitura, desta vez a 13ª edição da Virada mais atividades descentralizadas para oferecer à população. São mais de 2 mil atrações em mil locais diferentes, com expectativa de público de 3 milhões de participantes. “A gente sempre tenta aumentar a quantidade de ações, pensando em todos os públicos: crianças, idosos, adultos. Oferemos esportes radicais, olímpicos e tradicionais, e as ações adaptadas para pessoas com deficiência. Estamos com uma programação bastante completa e grande parte dela é acessível a pessoas com deficiência”, disse o coordenador geral do evento, Thiago Lobo.

Mais de 120 modalidades diferentes atendem a variados públicos, incluindo crianças, jovens, adultos e pessoas da terceira idade. As ações voltadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzidasão feitas em parceria com Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) e Comitê Paraolímpico Brasileiro.

Descentralização

Segundo o coordenador, a descentralização é o maior destaque. “Estamos falando da ocupação de espaços públicos, praças, parques, ruas, clubes e os parceiros, como a rede Sesc, os clubes sociais, as academias”. Para Lobo, o objetivo é fazer as pessoas deixarem suas casas.

“É colocar as pessoas para saírem de seus sofás e praticarem atividade física. Temos atividades participativas e também contemplativas. O objetivo é que comecem a fazer atividade física e não esperem mais”, disse.

O carrinho de rolimã á espaço no evento, bem como basquete 3×3, esgrima, futebol americano, rugby, artes marciais, modalidades esportivas ligadas a cultura de diversos países em parceria com consulados de diferentes países, e também esportes digitais, ou E-Sports, que ão atividades programadas em Cidade Tiradentes.

A Virada Esportiva faz parte do calendário oficial da cidade e promete surpreender quem sair de casa para aproveitar as atrações.

A seguir, alguns locais que recebem grande variedade de atividades:

Pacaembu

A Praça Charles Miller e o Estádio do Pacaembú oferecem parede de escalada, futebol feminino, oficinas de lutas para todas as idades, com a participação de Minotauro, campeão do UFC [Ultimate Fighting Championship], que promoverá uma aula especial no tatame.

Também vai participar o hexacampeão Marcos Mohai, no Espaço StrongMan, que fará uma apresentação.

Dentro do estádio, no à noite, os paulistanos podem ver de perto o voo de três atletas de wingsuit – macacão com asas usado por paraquedistas para voos de alta performance.

Os atletas Flávio Jordão, Lucas de Zorzi e Rick Fragnani vão saltar de um helicóptero e pousar dentro do estádio. A novidade é que as asas do macacão estarão iluminadas.

Ainda no estádio, ocorrerá treinamento de goleiros, no de manhã, vai contar com a participação de Zetti. O campeonato de CrossFit, Kvera Games vai contar com a participação de mil atletas e um espaço de treinamento para o público. A região ainda recebe o atleta Felipe Franco na estação Fitness e bodybuilding, que vai disponibilizar um circuito para exercitar o corpo.

Parque do Carmo

O endereço radical da Virada Esportiva é o polo que mais atrai visitantes desde a primeira edição do evento. O Parque do Carmo reunirá atividades como parede de escalada, tirolesa, arvorismo, rapel, parkour, slackline, brinquedos infláveis.

Largo da Batata

Durante a Virada Esportiva, o Largo da Batata se transformará em praia. O espaço receberá esportes de praia e também o skate – que recentemente se consagrou como esporte olímpico. Para quem curte praticar atividades na areia poderá escolher entre futevôlei, beach tênis, vôlei de praia, peteca, hand beach, beach rugby, frisbee e frescobol.

Já os skatistas ão um final de semana especial no Festival Skate Weekend Experience, que reunirá atividades entre clínicas, disputas, exposição de skates, jump sessions, cinema ao ar livre. A arena do evento irá contar com um imenso paredão de madeira de 6 metros de altura, que servirá de palco de competição no Desafio Wall Ride, no , para skatistas convidados. Com duas rampas de acesso, o Wall Ride é um evento que mistura o street e o vertical e é considerada uma prova de elevado grau de dificuldade.

Durante o evento, será apresentado em primeira mão o documentário “The Tony Alva Story”, produzido pela Vans, que conta a história de Tony Alva, de 62 anos de idade, o skatista profissional mais velho do mundo e considerado como o padrinho do skate moderno.

Centro

O prédio da Prefeitura de São Paulo receberá o “Slackline na madrugada”. O esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, será atração na madrugada de no centro de São Paulo, com atletas fazendo a travessia entre do prédio da Prefeitura até o prédio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ainda na região, as ruas do centro serão tomadas por Skatistas e Patinadores durante um passeio noturno de oito quilômetros que sairá da Praça do Patriarca e da Praça da Luz.

Praça Roosevelt

A região cercada por bares e baladas, recebeu a Balada Esportiva. Uma pista de patinação retrô embalada por músicas dos anos 80 será montada para crianças a partir de 5 anos. Os praticantes de hoverboard também ão uma pista exclusiva, para crianças acima de 7 anos. Uma pista street receberá os praticantes de patins e skate.

Parque do Ibirapuera

O local promete reunir os fãs do bodybuilding na Arena Arnold, que receberá a visita de celebridades fitness e atletas. O espaço de 1.800 metros quadrados dentro do Parque Ibirapuera receberá cinco modalidades para que o público possa experimentar e vivenciar o esporte de força como Strongman e Luta de Braço, além do Pole Dance, Espaço Inclusão e Espaço Kids.

A Arena Strong receberá o maior atleta profissional brasileiro fazendo apresentações puxando corrente, tombando pneus, arremessando barris e desafiando o público a levantar espadas de 5, 7 e 10kg com apenas 1 mão. Na Luta de Braço, Gabriela Vasconcelos, atual campeã mundial do esporte..

O esporte que mistura força e ritmo, Pole Dance, contará com Vanessa Costa, fundadora da Federação Brasileira de Pole Dance (FBPOLE). As crianças ão seu lugar no ESPAÇO KIDS, com aulas gratuitas com parkour, slackline, camas elásticas e parede de alpinismo.

A programação completa do evento está disponível no site da Prefeitura de São Paulo.