Virada épica do Palmeiras no Choque-Rei agita a web Alviverde virou a partida no último minuto e derrotou o São Paulo, por 2 a 1, no Morumbi

Com uma virada épica, o Palmeiras levou a melhor no Choque-Rei e venceu o São Paulo por 2 a 1, com dois gols nos acréscimos, nesta segunda-feira (20), no Morumbi, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Alviverde perdia até os acréscimos, quando empatou aos 45 minutos e conseguiu a virada aos 51.





Líder do Brasileirão, o Palmeiras saiu atrás no placar no primeiro tempo e custou para chegar ao empate. Gustavo Gomez aproveitou cruzamento de Gustavo Scarpa e igualou aos 45 minutos. Já o gol da vitória foi marcado por Murilo, aos 51, após novo cruzamento de Scarpa pela esquerda.

Nas redes sociais, o Choque-Rei foi o assunto mais comentado do esporte. Os rivais tiravam sarro do Palmeiras, mas o cenário mudou após o apito final. Os torcedores alviverdes não perdoaram os tricolores e também celebraram a liderança isolada do Brasileirão.

+ Luva de Pedreiro anuncia pausa: veja 15 dados impressionantes do fenômeno da web

Confira abaixo a reação da web:

Palmeiras é bizarro. — caze (@Casimiro) June 21, 2022

DEVE SER HORRÍVEL TORCER CONTRA O PALMEIRAS DO ABEL FERREIRA — SEP MEMES (@sepmemes_) June 21, 2022

E o Palmeiras virou kkkkkkkkkkkk não da, esse time ta de hack! pic.twitter.com/jbzdskqSTf — PES MIL GRAU (@Pesgrau) June 21, 2022

E MAIS:

E MAIS: