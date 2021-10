Virada e “revirada”: CSA e Operário protagonizam jogo maluco pela Série B Operário abriu o placar, o CSA virou e novamente o Fantasma tomou a frente no marcador

Neste sábado (23), CSA e Operário protagonizaram um jogo cheio de emoções pela Série B. Os visitantes abriram o marcador, levaram a virada ainda na primeira etapa e conseguiram retomar a frente do placar no segundo tempo.

Com a vitória, o Fantasma respira na luta contra o rebaixamento. Agora está em 14º lugar, com 38 pontos. Enquanto isso, o Azulino permanece em 8º, com 45, ficando mais distante da zona de classificação para a Série A do ano que vem.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

Primeiro tempo agitado!

A primeira etapa foi bem movimentada e com gols. Aos 7 minutos, Marcelo cobrou escanteio, a defesa do CSA cochilou e Felipe Garcia apareceu bem a abriu o placar de cabeça.

Mais tarde, Iury Castilho ganhou na corrida dos marcadores, cruzou na medida e Dellatorre chutou com força, com estilo, empatando a partida. O duelo ficou lá e cá, com ambas as equipes tento chances de tomar a frente do marcador.

Até que no finalzinho, Gabriel mandou na área, Dellatorre fez o pivô e rolou para Cristovam bater firme, a bola desviou em Renato Cajá e foi para as redes, virando o jogo para o Azulino.

Jogo ainda agitado

Logo na volta do intervalo, aos cinco minutos, Cristovam pisou em Thomaz, dentro da área, e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Paulo Sérgio deixou tudo igual.

​

​Logo depois, o duelo deu uma diminuída em chances criadas. O ritmo se manteve, mas o perde e ganha ficou frequente no meio-campo. Aos 29′, Rafael Chorão levantou na área e Pimpão subiu livre e ”revirou” a partida. No fim, Pimpão marcou mais um, o quarto do Operário.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CSA 2 x 4 OPERÁRIO-PR

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió-AL

Data/horário: 23 de outubro de 2021, às 19h (horário de Brasília)

​Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistente 1: Luis Diego Nascimento Lopes (PA)

Assistente 2: Bárbara Roberta da Costa Loiola (PA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Gols marcados: Felipe Garcia (7’/1T) (0-1), Dellatorre (19’/1T) (1-1), Cajá (39’/1T) (2-1), Paulo Sérgio (5’/2T) (2-2), Rodrigo Pimpão (29’/2T) (2-3), Rodrigo Pimpão (43’/2T) (2-4)

Cartões amarelos: Alex Silva, Thiago Braga (Operário), Cristovam (CSA)

CSA: Lucas Frigeri; Cristovam (Éverton Silva 16’/2T), Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Yuri (Bruno Mota 32’/2T) e Renato Cajá (Didira 16’/2T); Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart.







OPERÁRIO: Thiago Braga; Alex Silva, Odivan, Reniê e Djalma Silva; Leandro Vilela, Pedro Ken e Marcelo; Felipe Garcia (Rodrigo Pimpão 15’/2T), Thomaz (Fabiano 32’/2T) e Paulo Sérgio. Técnico: Ricardo Catalá.

E MAIS:

Saiba mais