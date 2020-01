Virada do ano reúne mais de 500 mil pessoas em Niterói

A virada do ano em Niterói, na região metropolitana do Rio, reuniu 500 mil pessoas em Icaraí e 50 mil em Itaipu. Pela primeira vez, a cidade fez duas festas simultâneas, com shows e queima de fogos.

Na Praia de Icaraí, os fogos duraram 15 minutos, com 7,5 toneladas em seis balsas. Em Itaipu, a chegada do ano-novo foi marcada por um show de cores, que pôde ser observado por 10 minutos. Lá, foram queimadas 1,5 toneladas de fogos em apenas uma balsa. O espetáculo foi patrocinado pela concessionária Águas de Niterói.

Para o prefeito Rodrigo Neves, a virada do ano em Niterói se consolidou como uma dos melhores do estado. A rede hoteleira teve ocupação de 100%, de acordo com Neves, e o distrito registrou a maior movimentação no comércio e nos restaurantes. “Com certeza, a festa vai ficar na memória dos niteroienses e dos turistas que escolheram a cidade para festejar a chegada do novo ano”, afirmou.

Em Icaraí, o réveillon começou às 18h30, com apresentação da banda Faixa Etária. Logo depois, o grupo Bicho Solto animou o público, que também se divertiu bastante com o Monobloco, antes do início da queima de fogos..

Principal atração

Após o show pirotécnico, o cantor e compositor Gilberto Gil subiu ao palco, por volta de 0h20. Para delírio da plateia, cantou músicas como Palco, A Novidade, No woman no Cry e One Love. O público gritou: “Gil, eu te amo!”.

“Há muitos anos, eu passava o réveillon aqui em Icaraí, mas foi ficando tudo muito tumultuado e deixei de vir. E hoje tivemos uma festa linda”, disse Terezinha Maia, de 77 anos, moradora do bairro,.

Entre os turistas, a goiana Railene Miranda, de 31 anos, estava com o irmão, Reinaldo Júnior, e mais três amigos, Paula Renata Costa e Silva, Rafael Afonso e Jeferson Machado. “É a segunda vez que passo o réveillon em Niterói. A primeira vez foi em 2013, e adorei. Neste ano, decidimos voltar e, mais uma vez, está sendo maravilhoso”, disse.

Itaipu

A programação em Itaipu começou por volta das 20 horas, com a apresentação da banda DKV. Na sequência, subiu ao palco o grupo Vou Zuar. Depois, o sertanejo João Gabriel incentivou o público a dançar.

Jorge de Carvalho Neto saiu de Maricá, cidade vizinha, para passar a virada em Itaipu. “É a terceira vez que venho com a família aqui, e hoje foi lindo demais.”

Segurança

O patrulhamento da Polícia Militar teve o apoio da Guarda Municipal de Niterói, que reuniu 375 agentes e 25 viaturas em Icaraí.

Em Itaipu, foram 44 agentes e quatro viaturas. Os agentes tiveram ainda o reforço do Centro Integrado de Segurança Pública Móvel (Cisp Móvel), que fez plantão em Icaraí.

De acordo com a Prefeitura, até as 2 horas, a Guarda Municipal registrou 278 autos de infração em Icaraí e 43 em Itaipu.

Atendimento médico

O esquema contou ainda com três postos médicos e nove ambulâncias em Icaraí, onde até as 2 horas do dia 1º, foram feitos 71 atendimentos, com duas remoções para o Hospital Carlos Tortelly, por alcoolismo. Em Itaipu, havia um posto e 6 ambulâncias. Lá, foram 31 atendimentos, sendo uma remoção por corte para a Unidade de Urgência Mário Monteiro.

Limpeza

A Companhia de Limpeza de Niterói montou um esquema especial de limpeza das vias, a partir das 6h.

A previsão do término dos trabalhos era para as 11h, mas foi antecipado para as 9h, o que representou um recorde.

Foram recolhidos 57 toneladas de resíduos, a maior parte, 38 toneladas, em Icaraí, enquanto em Itaipu foram retiradas 5 toneladas. A limpeza das vias, pistas e praias foi realizada por 800 funcionários, sendo que 520 que atuaram em Icaraí e os demais nos outros locais.