Virada Cultural Literária terá Itamar Vieira Junior, Bruna Lombardi, Karnal e mais

A primeira edição da Virada Cultural Literária de São Paulo – Virada Lusófona acontece no fim de semana dos dias 24 e 25 de maio, como parte da programação da Virada Cultural 2025.

Realizado integralmente na Biblioteca Mário de Andrade (R. da Consolação, 94, República), o evento é aberto ao público e busca “celebrar a literatura em língua portuguesa como um território de encontros, resistência e transformação”, descreve o comunicado da Secretaria de Cultura.

Com curadoria de José Manuel Diogo e Tom Farias, a programação conta com autores como Itamar Vieira Junior, Leandro Karnal, Paulo Lins, Bruna Lombardi, Luciany Aparecida, Andréa Del Fuego, João Silvério Trevisan, Antônio Prata, Giovanna Madalosso e mais.

São quatro mesas de conversa no sábado, 24, e uma com início à meia-noite de domingo, 25. Durante a madrugada, acontecem slams e recitais com vozes poéticas emergentes. O dia amanhece com a exibição do documentário O Avô na Sala de Estar: A Prosa Leve de Antonio Candido, e um café da manhã literário.

Ao longo do domingo, 25, acontecem mais sete mesas. A programação encerra com uma entrevista da jornalista Joyce Ribeiro com o escritor Itamar Vieira Junior, conversa que abordará memória, território, resistência e o lugar da literatura na reinvenção do Brasil profundo.

O evento também terá atividades paralelas como sessões de autógrafos, feira de troca de livros, instalações sensoriais e projeções de vídeo na fachada da Biblioteca. Para mais informações e detalhes da programação acesse o site oficial.

A Virada Cultural 2025 marca a 20ª edição do megaevento paulistano. Mais de mil atrações serão distribuída em todas as regiões da cidade. Entre os shows, realizados em 21 palcos, estão artistas como Iza, Alceu Valença, Sepultura, João Gomes, Vanessa da Mata e vários outros.

Virada Cultural Literária 2025: veja a programação completa

Sábado, 24 de maio

18h – Mesa 1: São Paulo começa a girar, com José Manuel Diogo, Guilherme Borba, Tom Farias e Flávio Hélder

19h30 – Mesa 2: A Cidade que Vive, com Eugênio Bucci, João Paulo Cuenca e José Manuel Diogo

21h – Mesa 3: As Estações do Corpo, com Leandro Karnal, Simone Az e Rosane Borges

22h30 – Mesa 4: A Cidade que Escreve, com Andréa Del Fuego, Paulo Lins e Antoune Nakkhle

Domingo, 25 de maio

00h – Mesa 5: O Tempo nos Olhos dos Outros, com Xico Sá, Lucianny Aparecida e Semayat de Oliveira

1h30 – Madrugada Poética, com Sérgio Vaz, Elizandra Souza, Ryane Leão, Akins Kintê, Luz Ribeiro, Binho, Alice Ruiz e Esmeralda Ribeiro (coordenação de Mel Duarte)

3h30 às 6h – Slam do 13, com Caio Feitoza, Jéssica Campos, Maitê Costa, Santos Drummond e Thiago Peixoto

6h – Exibição de documentário: O Avô na Sala de Estar: a Prosa Leve de Antonio Candido

7h – Pão Nosso Literário, instalação comestível inspirada na obra de Mário de Andrade (curadoria de Ricardo Magalhães)

8h – Mesa 6: Pequenas Galáxias do Cotidiano, com Amora Moira, Marco Haurélio e Rodrigo Casarin

9h30 – Mesa 7: Livros que andam nas mãos do povo, com Bruna Lombardi, João Silvério Trevisan e Francis Manzoni

11h – Mesa 8: O Fim da Noite Não Existe, com Trudruá Dorrico, José Manuel Diogo e André Diasz

12h30 – Mesa 9: E se a Terra parasse?, com Antônio Prata, Ilana Trombka e Angélica Ferrarez

14h00 – Mesa 10: A Palavra é o Sol, com Calila da Mercês, Renato Janine Ribeiro e Giovanna Madalosso

15h30 – Mesa 11: Uma Orquestra Literária, com Flavio Flu Santos, Marcelo Fornasier e Mauro Dahmer (mediação visual); direção de Paulo Scott

17h – Mesa 12: Última Volta do Sol, Joyce Ribeiro entrevista Itamar Vieira Junior; apresentação de Tom Farias