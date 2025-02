Violino Stradivarius é vendido por US$ 11,3 milhões em leilão em Nova York

Um raro violino Stradivarius, fabricado em 1714 por Antonio Stradivari durante seu famoso “período dourado”, foi arrematado ontem, 7, por US$ 11,3 milhões (R$ 65 milhões) em Nova York, o terceiro maior preço por um instrumento musical em um leilão, anunciou a casa Sotheby’s. Os lucros pela venda serão destinados ao Conservatório da Nova Inglaterra (NEC, na sigla em inglês) para criar uma bolsa para apoiar as futuras gerações de músicos.

“Este extraordinário violino representa o ápice do artesanato e da história da música clássica. Seu som inigualável e sua lendária procedência cativam colecionadores e músicos por igual”, disse Mari-Claudia Jiménez, presidente da Sotheby’s para a América em comunicado.

Conhecido por seu som e beleza extraordinárias, o violino Joachim-Ma Stradivarius alcançou o terceiro maior preço em um leilão. O recorde pertence a outro violino de Stradivari, o “Lady Blunt”, vendido em 2011 por US$ 15,9 milhões (R$ 91,5 milhões na cotação atual).

Além disso, outro violino saído do ateliê do luthier italiano – o “da Vinci, ex-Seidel” – foi arrematado por US$ 15,34 milhões (R$ 88,2 milhões) em 2022.

Os US$ 11,3 milhões pagos recentemente incluem impostos e comissões da casa de leilões.

Fabricado em 1714, “o que torna o Joachim-Ma Stradivarius tão extraordinário é seu som excepcional, rico, complexo e cheio de profundidade”, afirma a Sotheby’s.

O violino pertenceu ao violinista e pedagogo Si-Hon Ma, que o presenteou ao NEC após concluir seus estudos nesta instituição na década de 1950, com a condição de que algum dia o vendesse para financiar bolsas para estudantes.

Antes de Ma, o violino pertenceu a Joseph Joachim, um dos violinistas mais influentes do século XIX, famoso por suas colaborações com compositores como Johannes Brahms.