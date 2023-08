Violinista italiano faz concerto em embaixada em Brasília

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/08/2023 - 14:50 Compartilhe

BRASÍLIA, 17 AGO (ANSA) – O renomado violinista italiano Giuseppe Gibboni realizou na noite da última quarta-feira (16) um concerto gratuito na Sala Nervi, na Embaixada da Itália em Brasília.

Batizada de “Virtuoso. Concerto italiano para violino e orquestra”, a apresentação foi acompanhada da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, sob a regência do maestro Claudio Cohen. Ao todo, cerca de 250 pessoas estiveram presentes.

O repertório incluiu exclusivamente obras de compositores italianos, como Niccolò Paganini, Antonio Vivaldi e Giuseppe Tartini. Além disso, o violinista e a orquestra executaram várias produções, incluindo a música de Ennio Morricone – uma peça da trilha sonora do filme “The Mission”.

Segundo o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, “é um verdadeiro prazer poder promover a música, a cultura e a arte italianas no Brasil por meio de artistas jovens e premiados como o maestro Gibboni”.

Para todas as pessoas que não conseguiram participar do evento pessoalmente, a sede diplomática italiana liberou a gravação em seu canal no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=sKubEo8DXes). (ANSA).

