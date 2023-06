Violentos combates ecoam na capital do Sudão e em Darfur

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2023 - 9:45 Compartilhe

Os habitantes de Cartum acordaram novamente, nesta quinta-feira (22), com disparos e explosões, mais de dois meses depois do início da guerra no Sudão entre o Exército e os paramilitares, que se acusam mutuamente de abusos contra civis.

A violência das explosões fez “as paredes das casas tremerem”, relataram testemunhas ouvidas pela AFP, descrevendo “disparos de artilharia” no leste da capital e “disparos de artilharia pesada” procedentes de quartéis do Exército no subúrbio do norte.

Os combates também estão concentrados em Darfur, uma ampla região fronteiriça com o Chade que foi palco de uma sangrenta guerra civil na década de 2000.

Desde 15 de abril, o conflito opõe o Exército, liderado pelo general Abdel Fatah al-Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), sob comando do general Mohamed Hamdan Daglo.

Outrora aliados, os dois generais disputam o poder e parecem determinados a obtê-lo através das armas.

Após uma breve trégua de 72 horas, os combates recomeçaram na quarta-feira de manhã, e ambos os lados voltaram a trocar acusações de violações cometidas contra civis.

A guerra já deixou mais de 2.000 mortos, de acordo com a ONG ACLED, e mais de 2,5 milhões de deslocados e refugiados, segundo as Nações Unidas.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) advertiu que a próxima temporada de chuvas aumenta o temor de novas epidemias, devido ao acúmulo de lixo e ao fato de, em áreas de difícil acesso, os corpos continuarem expostos ao ar livre.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 11 milhões de pessoas necessitam de assistência médica.

A comunidade internacional, reunida em Genebra, prometeu na segunda-feira 1,5 bilhão de dólares em ajuda (em torno de 7,1 bilhões de reais na cotação atual, a R$ 4,76), ou seja, metade das necessidades propostas pelas organizações humanitárias.

Na verdade, 25 milhões dos 48 milhões de sudaneses não podem sobreviver sem ajuda humanitária, lembra a ONU.

bur/feb/mar/mis/tt/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias