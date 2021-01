Violência é incompatível com democracia, alerta Conte sobre EUA

ROMA, 6 JAN (ANSA) – O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, expressou sua preocupação com a situação nos Estados Unidos, após apoiadores do presidente Donald Trump invadirem o Congresso americano durante a certificação da vitória do democrata Joe Biden nesta quarta-feira (6).

“Acompanho com grande preocupação o que se passa em Washington.

A violência é incompatível com o exercício dos direitos políticos e das liberdades democráticas”, alertou em uma publicação no Twitter.

No entanto, o premiê italiano disse confiar “na solidez e na força das instituições dos Estados Unidos”.

Além de Conte, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, também comentou o ocorrido em Washington e condenou o “ataque à liberdade do povo americano”.

“O que se passa em Washington nestas horas é muito grave. Uma verdadeira desgraça para a democracia, um atentado às liberdade do povo americano. Condenamos veementemente todas as formas de violência, na esperança de que seja uma transferência de poder ordenada e pacífica”, acrescentou o político italiano do Movimento 5 Estrelas (M5S).

Mais cedo, o líder da oposição da Itália e ex-ministro do Interior Matteo Salvini, aliado declarado de Trump, disse que a violência não é a melhor solução.

Hoje, apoiadores do presidente dos Estados Unidos invadiram o Capitólio, sede do Congresso americano, em Washington, onde era realizada a contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral das eleições presidenciais de novembro, que deram vitória a Biden.

Trump, por sua vez, fez um discurso a apoiadores pressionando para que o resultado fosse revisto, alegando fraude, mas sem apresentar provas. (ANSA)

