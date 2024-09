Violeiro Chico Lobo lança álbum ao vivo e faz show no Sesc Belenzinho

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2024 - 17:09 Para compartilhar:

Cercado de músicos maravilhosos, companheiros de estrada, que percorrem com Chico Lobo as trilhas de Minas e do Brasil o álbum Chico Lobo & Banda Ao Vivo Na Estrada, novo lançamento do violeiro mineiro que sai pela produtora e gravadora Kuarup, reúne o seu time de companheiros de estrada formado por Ricardo Gomes no baixo e vocal e que mais uma vez assume a produção musical do projeto, uma parceria que tem rendido trabalhos lindos, Léo Pires na bateria, responsável por conceber a parte rítmica do trabalho de Lobo e Marcelo Fonseca, exímio músico, no violino, em uma concepção de violino rabecado, para um diálogo arrebatador com a viola.

Além deles, Chico Lobo reverencia Tonny Rufino, seu técnico de estrada na coordenação técnica. E na produção geral, Angela Lopes há 30 anos como sua produtora pessoal. A captação de áudio foi de Sérgio Lima Neto, respeitado engenheiro de som e a captação de imagens teve a coordenação de Marcos Neves.

Gravado ao vivo na charmosa Casa Outono, em Belo Horizonte, no dia do seu aniversário de 60 anos (26/02/2023), o espetáculo contou com a presença de um público restrito de 80 pessoas, que cantaram e se emocionaram com o repertório. O trabalho foi mixado e masterizado por Sérgio Lima Netto no Estúdio Araras, localizado na região serrana do Rio de Janeiro, profissional por quem Chico Lobo tem profunda admiração.

O álbum nos transporta para uma viagem de festa, de mutirão, típico da viola caipira brasileira nas comunidades rurais desse Brasil profundo. Chico Lobo apresenta um repertório que mergulha nos seus mais de 40 anos de viola, em composições próprias e cantigas do cancioneiro brasileiro.

Folias, repentes, modas, toques instrumentais, cantigas de boi e toadas estão presentes no disco Chico Lobo e Banda Ao Vivo Na Estrada, um registro necessário para quem quer conhecer um Brasil, que em pleno século 21, ainda é construído nas cordas da viola e se rende a essa musicalidade fundamental pra nossa identidade cultural. Um álbum que realmente apresenta com muita emoção e pujança, o violeiro, compositor inquieto, carismático e afetivo que é Chico Lobo, um dos principais artistas da nossa música de raiz brasileira.

E que tem, no coração e na alma, a missão de descortinar a cultura popular tradicional brasileira, tão rica, e conectá-la com nossa contemporaneidade. Emocionante é a palavra que define o 34° álbum desse artista incansável. O lançamento do disco em São Paulo acontece dia 20 de setembro, as 21h, no teatro do SESC Belenzinho, na rua Padre Adelino, 1.000, no bairro Belenzinho, na zona leste da capital paulista.

“Sou muito inquieto e produzir sempre faz bem para a minha sanidade, pois sendo um compositor compulsivo quero dar vazão às minhas composições. Há muito tempo desejava fazer um álbum ao vivo, pois já se passaram mais de 20 anos que lancei o DVD Viola Popular Brasileira Ao Vivo. E na estrada da cantoria tive sempre músicos maravilhosos ao meu lado. Mas, essa formação com Ricardo Gomes no baixo, vocal e direção; Léo Pires na bateria e Marcelo Fonseca no violino e vocal, tem me dado muita satisfação, tem me correspondido muito. Nos tornamos família, assim cresceu o desejo de registrar o show que temos levado pelas estradas do Brasil. Dá trabalho o show ao vivo (e não é pouco), produzir o evento, captar, mixar (ufa), pois ele se torna mais orgânico. É o que é. Tocamos sem maquiagens desvairadas de pós-produção. Desta forma nasce então o Chico Lobo & Banda Ao Vivo Na Estrada, fruto dessa amizade e parceria musical. Tô muito feliz. Correspondeu ao desejo de meu coração, tô inteiro e desnudo. Me permiti cantar e tocar como sou. Viva!”

Serviço

Chico Lobo e Banda no Sesc Belenzinho – Lançamento do álbum Álbum Ao Vivo na Estrada

Data: 20.09, às 21h

Local: Teatro do Sesc Belenzinho – Rua Padre Adelino, 1.000 – Belenzinho – São Paulo

Capacidade: 349 lugares – 3o. andar

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)