Viola Davis relembra bastidores e celebra estreia de ‘G20’ após nove anos na produção

Estreia na quinta-feira, 10 de abril, o longa “G20”, estrelado pela atriz Viola Davis. O lançamento pelo Prime Video marca o fim de um ciclo de nove anos para a protagonista e produtora do filme, que está envolvida na produção desde 2016.

Em entrevista coletiva na qual a IstoÉ Gente esteve presente, a estrela falou sobre seus momentos favoritos do filme e comemorou a estreia do título que se passa em Cape Town, na África do Sul, em uma cúpula fictícia do G20 invadida por criminosos. O evento também contou com a participação da diretora Patricia Riggen, que não poupou elogios à protagonista e ao local das filmagens.

Além da mulher mais poderosa do mundo

Em “G20”, Viola Davis interpreta Danielle Sutton, uma ex-militar que se tornou presidente dos Estados Unidos. De maneira sutil ao longo da produção, diálogos salientam as dificuldades enfrentadas pela personagem para chegar ao cargo.

“Quando alguém é presidente dos Estados Unidos, as pessoas o veem apenas como um cargo, e não como um ser humano. Sempre me perguntam: ‘Viola, como foi interpretar a presidente dos EUA?’ Mas eu não interpretei a presidente dos EUA. Eu interpretei Danielle Sutton, que foi eleita presidente dos EUA. Sempre que recebo um personagem, tento entender qual é sua necessidade fundamental. O que é aquela coisa pela qual vivem? Para ela, era a questão do valor próprio”, refletiu a atriz.

Viola ainda desenha um paralelo entre a protagonista e sua própria carreira: “Acho que muitas pessoas provavelmente são inseguras demais para admitir que talvez não se sintam merecedoras, que carregam essa espécie de síndrome do impostor ao longo da vida — e, para mim, foi assim com a Danielle Sutton. Ela é uma espécie de heroína de guerra, mas sente que não merece essa honra. Foi assim que encarei tudo, mesmo as cenas de ação. A ação era apenas parte de todo o trabalho que eu precisava fazer para me preparar para o papel”.

A relação de Danielle com o marido Derek (Anthony Anderson) e os filhos Serena (Marsai Martin) e Demetrius (Christopher Farrar) também chama atenção pela química entre os atores.

“Às vezes, você precisa trabalhar a química e, às vezes, ela simplesmente acontece. E, neste caso, ela simplesmente aconteceu”, celebrou Viola, que ainda comparou Anderson a seu próprio marido, Julius Tennon.

“Um dos motivos pelos quais sugeri Anthony Anderson para o papel foi porque o humor dele me lembra muito o do meu marido. Humor atrevido!”

‘Popcorn movie’

Durante a entrevista, Patricia Riggen revelou que a intenção da atriz não era protagonizar um clássico, e sim um filme de ação para toda a família. “Lembro da Viola dizendo: ‘Eu quero um popcorn movie. Quero assisti-lo com minha filha e me divertir’”, contou a diretora, em alusão a filmes sucesso de bilheteria.

“Mas sabe de uma coisa? É mais do que diversão. Tem todos os outros elementos que gostamos em filmes: drama, personagens com os quais nos importamos, atuações que poderiam facilmente estar no Oscar — só que dentro de um ‘popcorn movie’ superdivertido, e isso é um testemunho do talento da Viola”, continuou Patricia Riggen.

A diretora ainda chamou atenção ao revelar um detalhe curioso sobre os bastidores: 40 versões do vestido principal de Danielle foram confeccionadas para o filme.

“Fizemos muitos, muitos vestidos, porque o vestido vai se transformando ao longo da história. E uma das coisas mais loucas foi que tivemos que encomendar o tecido com um mês de antecedência, para garantir que os figurinos chegassem em Cape Town a tempo. Foram comprados milhares de metros desse tecido para fazer o vestido”, contou Patricia.

‘Playground de Deus’

Durante a entrevista, Viola e Patricia também celebraram as filmagens na África do Sul — país que, curiosamente, recebe o G20 em 2025.

“A África do Sul, eu a chamo de ‘o playground de Deus’. É como se reunissem tudo o que há de belo em um país: as pessoas, a comida, a paisagem, o coração. Fizemos safári, subimos a Table Mountain, vimos a imensidão do oceano. Foi fantástico”, disse Viola.

E Patricia complementa: “Nos últimos anos, como cineastas, estamos sempre correndo atrás de incentivos fiscais. Sempre filmamos onde há incentivos fiscais. A África do Sul tem isso, então tivemos permissão para filmar lá”.

‘G20’, o filme

Quando a cúpula do G20 é atacada, a presidente dos EUA, Danielle Sutton (Viola Davis, vencedora do Oscar), torna-se o alvo número um. Depois de escapar da captura por criminosos, ela precisa ser mais esperta que o inimigo para proteger sua família, defender seu país e salvar os líderes mundiais.

Além de Viola Davis, “G20” conta com Anthony Anderson, Marsai Martin, Ramón Rodríguez, Douglas Hodge, Elizabeth Marvel, Sabrina Impacciatore, Christopher Farrar e Antony Starr no elenco. O filme foi escrito por Caitlin Parrish, Erica Weiss, Logan Miller e Noah Miller, com história criada pelos dois últimos. Andrew Lazar, Viola Davis e Julius Tennon são os produtores.