Vinte e seis hotéis processam o Airbnb na França por ‘concorrência desleal’

Vinte e seis hotéis franceses, apoiados pela Umih, associação patronal do setor, processam a plataforma Airbnb, à qual pedem 9,2 milhões de euros (53,48 milhões de reais na cotação atual) por “concorrência desleal”, anunciou nesta quinta-feira seu advogado.

A denúncia foi feita ao Tribunal do Comércio de Lisieux, no noroeste da França, que em 20 de junho notificou a Airbnb Irlanda em Dublin, onde fica a sede europeia do grupo, indicou Jonathan Bellaïche, advogado dos hotéis. A audiência foi marcada para 6 de setembro.

Os 26 hotéis ficam em pontos diferentes da França e são tanto independentes como afiliados a grandes grupos como Ibis, Best Western e Kyriad, segundo a lista divulgada pela Umih.

A associação patronal apoia a ação, embora não tenha se somado a ela, já que tem outro processo em andamento contra o Airbnb por concorrência desleal no Tribunal do Comércio de Paris.

Os hoteleiros denunciam a plataforma por não cumprir com suas obrigações, entre elas, a de mencionar o número de registro de determinados anúncios em cidades onde isso é obrigatório como Kaysersberg (nordeste) e Cannes (sudeste).

“Sabemos que muitas pessoas alugam seus apartamentos sem autorização”, sublocando-os ou descumprindo a norma sobre mudança de uso, devido a algumas cidades exigirem compensações, acrescenta Bellaïche.

A Airbnb garante que cumpre com todas sua obrigações.

“Enquanto este lobby da hotelaria faz o possível para defender argumentos contrários à legislação francesa e europeia, a Airbnb permitiu a muitas famílias ganharem cerca de 3.800 euros [22 mil reais na cotação atual] e as autoridades locais a arrecadarem 187 milhões de euros [1,08 bilhão de reais] em taxas relacionadas ao turismo apenas em 2023”, indicou a plataforma em um comunicado enviado à AFP.

