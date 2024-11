Vinitaly mira sudeste da Europa em exposição na Sérvia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 18:50 Para compartilhar:

VERONA, 21 NOV (ANSA) – A Vinitaly reforçará sua presença no sudeste da Europa durante a terceira edição da “Wine Vision by Open Balkan”, em Belgrado, na Sérvia, que começará na sexta-feira (22) e vai até o próximo domingo (24), No evento, que é a exposição vinícola mais importante do sudeste do continente, a Vinitaly, em colaboração com a Agência ICE, tem como objetivo enraizar a presença do vinho italiano não só nos Balcãs, mas em grande parte do Leste Europeu.

Ao todo, quase 60 empresas italianas de oito regiões diferentes da nação marcarão presença na capital sérvia, onde poderão ter contato com compradores de pelo menos 11 mercados-alvo.

Além disso, o calendário do evento inclui degustações e agenda de reuniões b2b com importadores e operadores para iniciar novos contatos e avaliar estratégias e oportunidades de negócios.

“A missão em Belgrado também faz parte das atividades da Vinitaly planejadas para selecionar e convidar operadores e compradores locais para a edição de Verona do próximo ano. Uma reciprocidade de interesses que se manifestou no último Vinitaly com 1.567 operadores da região e uma importante participação na Feira de Verona de produtores da Sérvia, Albânia e Macedônia do Norte em um único espaço de exposição, com os melhores rótulos dos três países reunidos na área dedicada”, disse Adolfo Rebughini, diretor geral da Veronafiere. (ANSA).