Vinícola na Itália é premiada por inclusão de refugiados

Ansai Ansa 26/06/2023 - 20:01

ROMA, 27 JUN (ANSA) – A vinícola Arnaldo Caprai em Montefalco, Perugia, foi premiada nesta segunda-feira (26) pela Acnur para a Itália – agência da ONU para Refugiados -, Santa Sé e San Marino pelo seu trabalho para a inclusão de refugiados.

O prestigioso reconhecimento “Welcome. Working for refugee integration” (“Bem-vindo. Trabalhando pela integração dos refugiados”, em tradução livre) foi entregue pela “contribuição para uma sociedade mais inclusiva para aqueles que foram forçados a fugir de guerras, violência e perseguições.

Desde 2016, a Arnaldo Caprai iniciou um processo de colaboração com a Caritas de Foligno e outras associações locais empenhadas no trabalho social para a integração dos migrantes no mundo do trabalho.

Ao longo do tempo, a vinícola deu a possibilidade a mais de 200 requerentes de asilo de encontrarem um trabalho. Só nos últimos três anos, mais de 50 solicitantes de asilo provenientes do Norte da África tiveram a oportunidade de trabalhar na vinha durante diferentes períodos do ano.

A colaboração deu resultados muito promissores, já que mais de 60% dos imigrantes entraram na empresa, reconfirmando a presença nos anos seguintes e estabilizando sua posição de trabalho.

“Estamos honrados por ter recebido este reconhecimento de grande valor ético e moral, porque uma empresa, ainda mais se for vinícola, é parte integrante e ativa do território, também protagonista de sua sustentabilidade social”, afirmou Marco Caprai.

“Nos últimos anos crescemos de dimensão e por isso tivemos a necessidade de mão-de-obra, mas também a firme vontade de apostar em práticas contratuais claras e justas, graças ao aconselhamento dos especialistas da Confagricultura, evitando recorrer a empresas externas para a mão-de-obra necessária”, acrescentou o empresário.

De acordo com Caprai, “bem-estar é um assunto importante e sério para uma empresa que quer ser verdadeiramente sustentável”.

“Chegados à Itália com os famosos barcos, estes rapazes são hoje um recurso importante e muitas vezes são a melhor parte dos países de onde fogem. Muitos deles estudaram e é bom ver que aqui eles encontram uma oportunidade, um lugar para criar raízes. É uma história que desmascara o mito de que a imigração é apenas um problema”, concluiu.

O evento de premiação, que reconheceu 167 empresas, foi realizado no Auditório de Técnica da Confindustria, em Roma.

(ANSA).

