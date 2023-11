‘Vinícius segue fazendo a diferença’, afirma Ancelotti

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/11/2023 - 12:43 Para compartilhar:

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou nesta terça-feira (7) que o atacante brasileiro Vinícius Júnior “segue fazendo a diferença”, apesar de não marcar há quatro jogos pelo time merengue.

“Vinícius segue fazendo a diferença, pode ser que tenha que melhorar sua atitude em algumas circunstâncias, mas também pensamos que melhorou muito e estamos felizes com o que ele faz em campo”, disse Ancelotti em entrevista coletiva.

Na véspera do jogo contra o Braga pela Liga dos Campeões, o treinador italiano afirmou que, diante da falta de gols de Vini e do também brasileiro Rodrygo, é preciso ser “paciente”.

“Os atacantes passam por estes momentos, de finalizar muito e não marcar, e por outros em que mal tocam na bola e ela entra”, explicou Ancelotti.

“Rodrygo é quem mais finaliza em LaLiga, se movimenta bem, se aproxima, às vezes não é efetivo, mas nós e ele temos que ser pacientes. Este momento vai passar, como todos passam”, acrescentou o comandante do Real Madrid.

Ancelotti também destacou que, “a nível defensivo, a equipe melhorou muito e isto é suficiente para dizer que não precisamos marcar muitos gols”.

O treinador afirmou que o meia inglês Jude Bellingham, que sofreu uma luxação no ombro, “está muito bem”.

“Está confortável, não fez todo o treinamento para evitar pancadas no ombro, mas se recuperou bem. Pode ser que vá para o jogo, vou avaliar com ele amanhã”, explicou.

Uma vitória sobre o Braga confirmaria a classificação do Real Madrid para as oitavas de final da Champions, mas o time não pode relaxar contra um adversário que deu trabalho no jogo de ida, em Portugal.

“O aspecto defensivo contra uma equipe como o Braga é muito importante”, advertiu Ancelotti.

