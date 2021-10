Vinícius Júnior revela os segredos para a boa fase no Real Madrid Atacante revelado pelo Flamengo vive ótima fase com a camisa merengue, já anotou sete gols em 11 partidas e se prepara para encarar o Barcelona neste domingo

Apesar de muito jovem, Vinícius Júnior já foi muito criticado e cobrando por torcedores do Real Madrid e pela própria imprensa espanhola por conta de algumas tomadas de decisões. Atualmente, o momento do atacante é outro e a joia revelada pelo Flamengo vive sua melhor fase com a camisa merengue. Em entrevista à “Espn Brasil”, o ponta revelou os segredos para as performances.

– Tem que equilibrar tudo o que falam. Escuto muito as pessoas de casa e do clube.

O atacante também revelou sua rotina após as partidas que realiza pelo Real Madrid.

– Eu sigo trabalhando em casa. Faço fisioterapia após chegar de algum jogo às 2h (horário local). A alimentação também é coordenada.

Com isso, Vini Jr. tem conseguido se destacar na atual temporada. Em 11 confrontos disputados até aqui entre Campeonato Espanhol e Champions League, o jovem anotou sete gols e contribuiu com cinco assistências. E o ponta já está com a cabeça no clássico diante do Barcelona neste domingo.

