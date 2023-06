Vinícius Júnior pediu que seu depoimento em caso de racismo fosse adiado, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 12:39 Compartilhe

Alvo de insultos racistas na partida contra o Valencia, realizada em maio, o atacante Vinícius Júnior pediu adiamento do seu depoimento sobre o caso, segundo o jornal ‘Mundo Desportivo’, da Espanha.

De acordo com o periódico, o jogador do Real Madrid tem depoimento marcado para esta terça-feira (27), por videoconferência, mas pediu o adiamento por estar de férias em Miami, nos Estados Unidos.

O depoimento de Vini Jr. diz respeito ao episódio de racismo sofrido por ele no dia 21 de maio, durante a partida entre Valencia e Real Madrid, válida pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, o brasileiro, que jogava no Estádio de Mestalla, casa do adversário, foi chamado de macaco pela torcida rival.

Conforme o ‘Mundo Desportivo’, a Justiça espanhola ainda não se pronunciou sobre o pedido do atacante brasileiro.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias