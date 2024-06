Vinícius Júnior festeja ‘grande’ atuação, mas critica postura da Conmebol contra seleção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2024 - 0:36 Para compartilhar:

Autor de dois gols na goleada por 4 a 1 da seleção brasileira sobre o Paraguai, nesta sexta-feira, em Las Vegas, pela segunda rodada do Grupo D da Copa América, o atacante Vinícius Júnior festejou sua ‘grande’ atuação, mas aproveitou para criticar a postura da Conmebol contra a equipe nacional.

“Não jogo por mim, jogo pela minha equipe e quando jogo pelo Brasil jogo pelo meu país. Sempre tento fazer as melhores coisas, mas nem sempre é possível. Hoje consegui fazer uma grande partida, do nível de jogador que eu sou e sei que posso fazer mais para ajudar a seleção brasileira”, disse o jogador do Real Madrid.

“Essa equipe trabalha muito todos os dias para poder colocar o Brasil onde merece. Vamos seguir firmes para conseguir atingir o objetivo que é a conquista da Copa América”, afirmou o jogador apontado para ser eleito o melhor do mundo.

Sempre polêmico em suas opiniões, Vinícius Júnior aproveitou para criticar a postura da direção da Conmebol. “Copa América é sempre complicada. Pelos campo, pelos árbitros, que sempre são contrários. Pela forma que a Conmebol trata a gente é sempre muito complicado, mas a gente tem que ser firme. Só ganhando a gente pode falar porque a Conmebol diz que a gente fala demais.”