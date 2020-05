Vinicius Junior e Rodrygo comentam adaptação ao Real: ‘No Brasil sofremos mais’

Vinicius Junior e Rodrygo participaram de uma breve transmissão ao vivo em uma parceria do Real Madrid com o canal de TV Movistar e ambos os jovens brasileiros responderam diversas perguntas enviadas pelos torcedores do clube espanhol. Os dois comentaram, principalmente, sobre a adaptação, os principais momentos na carreira e inspirações no time.

Rodrygo afirmou que está conseguindo viver em Madri sem problemas. “Falei com você (Vinicius Junior) antes de vir e você já me deu muitos conselhos para que eu gostasse de tudo ao chegar. Além disso, São Paulo é muito parecida com Madri. Me acostumei com tudo, só falta a praia. Mas é muito parecida e me acostumei muito rápido e estou gostando muito”, comentou o ex-jogador do Santos. “Adaptar a uma coisa boa é sempre mais fácil”, pontuou o ex-Flamengo.

“É uma responsabilidade muito grande, mas no Brasil sofremos mais. Chegamos com uma bagagem maior e com os brasileiros no elenco que podem ajudar. Isso facilitou bastante, mas a responsabilidade é grande para todo jogador que joga no Real Madrid”, afirmou Vinicius Junior.

Os dois foram perguntados sobre qual gol teria mudado a vida deles. “Acho que foi o primeiro como profissional, mesmo que não tenha sido aqui no Real Madrid. Sempre tem aquela ansiedade pra fazer o primeiro e quando consegue dá muita confiança”, opinou Rodrygo. “O primeiro é um alívio”, concordou o ex-flamenguista.

Vinicius Junior também falou sobre o gol que marcou contra o Barcelona no último clássico entre as duas equipes. “A gente sempre sonha e trabalha para que chegue esse momento e eu fiquei muito feliz de marcar esse gol. Não só por ser contra o Barcelona, mas por estar jogando com o Real Madrid no (Santiago) Bernabéu é sempre especial e no clássico cada vez mais”, relatou.

Ambos citaram Ronaldo Fenômeno como o jogador brasileiro que mais gostavam na história do clube espanhol e elegeram o zagueiro e capitão Sergio Ramos e o lateral-esquerdo Marcelo como inspirações no elenco atual. Além disso, afirmaram que não há apelidos interessantes entre os jogadores do time e que mesmo que houvesse, não diriam.