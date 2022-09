Vinicius Jr. projeta longa dinastia no Real Madrid: ‘Os jogadores aqui me ensinam muito’

Da Redação 06/09/2022 - 9:54 Compartilhe

Na última segunda-feira (05), Vinicius Jr. falou pela primeira vez como cidadão espanhol. Antes do duelo contra o Celtic, pela primeira rodada da Champions League 2022/23, o brasileiro reiterou seu desejo de permanecer no Real Madrid por muitos anos e afirmou que precisa melhorar como jogador.







“Tenho que melhorar em tudo, em muitas coisas. Continuo a evoluir e quero continuar até ao último dia da minha vida. Os jogadores aqui [Real Madrid] me ensinam muito”, afirmou Vini.

“Olhe para Karim (Benzema), que aos 34 anos continua evoluindo. Isso me dá motivação. É algo muito difícil mesmo no maior clube do mundo”, acrescentou o atacante.

Apresentado como jogador do Real Madrid em 2018, Vinicius Jr. vai começar sua quinta temporada com as cores dos merengues. Segundo o atacante, ele já não liga mais para as várias críticas que recebeu no processo de adaptação ao clube.

“Sempre escuto as pessoas que me amam e estão comigo todos os dias. Isso é o que importa. As pessoas de fora vão falar quando estou mal e quando estou bem. Quem está perto de mim sabe as coisas que faço e as coisas que tenho que fazer para ficar bem. Espero que seja a primeira temporada de muitos gols e muito tempo. Quero ficar aqui como Modric, Marcelo, Benzema, Kroos…”, declarou.

Na última temporada, Vinicius foi um dos maiores destaques do Real Madrid e autor do gol que deu a décima quarta Champions League ao clube espanhol. Questionado se merece terminar entre os cinco melhores do prêmio Bola de Ouro, o jogador desconversou.

“Claro que quero marcar mais gols e dar mais assistências, mas o principal para mim é jogar bem pelo meu time. Quero continuar evoluindo e fazer grandes coisas por este clube que me dá tanto, para nossos torcedores”, completou.

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid estreia na competição nesta terça-feira (06), em duelo contra o Celtic, na Escócia. O jogo acontece às 16h (de Brasília) e será transmitido pela HBO Max.