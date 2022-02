Vinícius Jr marca, Real Madrid vence Alavés e pode ampliar vantagem no Espanhol

O Real Madrid segue com solidez na liderança do Campeonato Espanhol e somou mais três pontos neste sábado diante do Alavés, que está na zona de rebaixamento. Pela 25ª rodada, o time de Carlo Ancelotti se recuperou de um primeiro tempo ruim e conseguiu vencer por 3 a 0 diante de sua torcida no estádio Santiago Bernabéu. O brasileiro Vinícius Júnior marcou um dos gols do triunfo madridista, junto com Asensio e Benzema.

O time de Madrid poderá ampliar a vantagem na liderança com a vitória deste sábado. Para isso, o Sevilla, segundo colocado, precisa tropeçar diante do Espanyol no domingo. O Real Madrid possui 57 pontos e a vantagem para o Sevilla é de sete pontos no momento. O Alavés é o vice-lanterna em 19º, com 20 pontos conquistados.

Faltou intensidade no primeiro tempo entre Real Madrid e Alavés. A sonolência tomou conta da partida e o time da casa praticamente não conseguiu criar grandes chances de perigo. A melhor chance foi do Alavés, com um chute de Jason por cima do gol após erro de Casemiro.

O Real Madrid acordou para o jogo no segundo tempo e conseguiu construir a vitória por 3 a 0. Logo no começo, Vinícius Júnior fez grande jogada para defesa de Pacheco, Benzema finalizou no rebote e a zaga do Alavés tirou em cima da linha. O placar foi aberto aos 17 minutos com um golaço de Asensio. O atacante arriscou de fora da área e acertou o chute no ângulo.

O Real Madrid seguiu em cima para ampliar. Benzema teve duas boas chances, a segunda delas pegou na trave esquerda do Alavés, mas quem converteu primeiro foi Vinícius Júnior. Aos 34min, o brasileiro recebeu cruzamento após Asensio tabelar com Benzema e só completou para o gol. Cobrando pênalti, já nos acréscimos, o francês Karim Benzema fechou o placar por 3 a 0.

Mais cedo, o Atlético de Madrid não teve dificuldades para derrotar o Osasuna fora de casa pelo mesmo placar de 3 a 0, em uma grande atuação de João Félix. Na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, o time de Diego Simeone é o quarto colocado, chegando a 42 pontos nesta rodada. O Osasuna tem 32 pontos e está em nono.

Logo no começo do jogo, o Atlético cobrou escanteio na área, o goleiro do Osasuna desviou e João Félix pegou a sobra para abrir o placar aos 2 minutos de partida. O mesmo João Félix fez lançamento longo para Luis Suárez ampliar com um golaço no começo do segundo tempo. O uruguaio aproveitou que o goleiro adversário estava fora do gol e finalizou de muito longe para marcar. Já no fim da partida, após uma boa jogada trabalhada pelo time do Atlético de Madrid, Correa fechou o marcador por 3 a 0.

Outros dois jogos marcaram a rodada neste sábado. Jogando longe de sua torcida, o VIllarreal goleou o Granada pelo placar de 4 a 1. Cádiz e Getafe empataram por 1 a 1. Com exceção do Villarreal, que está na quinta colocação, os outros três times brigam na parte de baixo da tabela.

