Vinícius Jr. faz lindo gol, Real Madrid bate o Villarreal e encosta no Barcelona

Pressionado após a derrota para o Lille, pela Liga dos Campeões, o Real Madrid conseguiu dar uma boa resposta e derrotou o Villarreal por 2 a 0, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, em dia de pintura de Vinícius Júnior.

Com o resultado, o time de Madri alcançou o arquirrival Barcelona na ponta da tabela, com 21 pontos. Neste domingo, o clube catalão visita o Alavés, às 11h15 (horário de Brasília), em busca da liderança isolada. O Villarreal, por sua vez, permanece com 17, mas vê a terceira posição ameaçada.

Em busca de equilíbrio e de uma atuação convincente, o técnico Carlo Ancelotti armou o Real Madrid com Tchouaméni no setor defensivo, Modric, Valverde, Bellingham e Camavigna no meio de campo e Vinícius Jr. e Mbappé à frente. Assim, Eder Militão, Rodrygo e Endrick ficaram como opções no banco.

A nova formação funcionou no início e Mbappé quase abriu o placar aos 3 minutos. Dez minutos depois, em jogada de bola parada, Modric cobrou escanteio curto da esquerda para Valverde, que soltou a pancada de fora da área. A bola desviou em Gueye, no meio do caminho, e balançou a rede sem chance para o goleiro Conde.

O Villarreal pressionava a saída de bola e, aos poucos, passou a incomodar a defesa do time da casa, especialmente com Baena e Pépé, que, aos 15 minutos, aproveitou um cruzamento e cabeceou no travessão.

Com ampla vantagem técnica, o Real Madrid dominava as ações e partia em velocidade principalmente pelo flanco esquerdo, onde tanto Vinícius Jr. como Mbappé deitavam e rolavam em cima de Kiko Femenía. Apesar de criar boas possibilidades de ampliar a vantagem, o clube merengue não aproveitava a bola na área, parando na marcação, nos erros de finalização ou na falta de profundidade pelo lado direito, que não acompanhava com a mesma qualidade.

No segundo tempo, as duas equipes tentaram jogar nos erros do adversário e a partida ficou mais lenta, sem criatividade. Somente aos 27 minutos, quando Militão e Rodrygo já estavam em campo, Vinícius Jr. recebeu bom passe de Modric e arriscou de longe, acertando o ângulo de Conde para ampliar a vantagem do time da capital.

Sem reação, o Villarreal mal conseguia passar do meio de campo, mas os minutos finais não foram como o time da casa esperava. Aos 36 minutos, Vinícius Jr. precisou ser substituído com dores no ombro direito. Nos acréscimos, Carvajal caiu aos prantos no gramado após choque com Pino, machucando seu joelho esquerdo. Assim, o que seria a vitória da redenção do Real acabou ofuscada por um clima de preocupação.

Na próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o Celta de Vigo, no dia 19 de outubro, às 16h (de Brasília), fora de casa. No dia 20, às 13h30, o Villarreal recebe o Getafe.

OUTROS JOGOS

Também neste sábado, o Rayo Vallecano, com James Rodríguez acionado no segundo tempo, derrotou o Valladolid por 2 a 1, de virada, fora de casa, e alcançou o oitavo lugar no Espanhol, com 13 pontos.

Mesmo com dois a menos em campo, já que Morba e Aspas foram expulsos no início do segundo tempo, o Celta de Vigo segurou a vitória por 1 a 0 sobre o lanterna Las Palmas, gol de Iglesias, e chegou a 13 pontos, na nona colocação.

O Espanyol fez 2 a 1 no Mallorca, em casa, e se afastou da zona de rebaixamento, enquanto Getafe e Osasuna empataram por 1 a 1, resultado que impediu o clube de Pamplona de subir para terceiro na tabela.