Vinicius Jr e Benzema marcam, Real Madrid vira sobre Valencia (2-1) e segue líder

O Real Madrid conseguiu uma vitória no fim com dois gols em três minutos de Vinicius Jr e Karim Benzema (86 e 88) diante do Valencia (2-1), neste domingo pela quinta rodada, e manteve assim sua liderança na LaLiga.

Os ‘merengues’ somam 13 pontos, dois a mais que o Atlético de Madrid e três de vantagem sobre o Valencia, que em caso de vitória teria se tornado o líder isolado.

Assim foi até praticamente o fim do duelo em Mestalla. O gol do Valencia havia sido marcado aos 68 minutos por Hugo Duro, um jovem de 21 anos do Getafe que também passou pelas categorias de base do Real Madrid.

Vinicius Jr empatou para o Real Madrid, com um chute que desviou no francês Dimitri Foulquier, após um passe de Karim Benzema.

Dois minutos depois, eles inverteram os papéis. O brasileiro fez um bom cruzamento no meio da área e Benzema se infiltrou entre dois zagueiros para finalizar a gol com o ombro.

“É sempre difícil jogar aqui, mas continuamos acreditando e o Madrid não desiste nunca. A principal virtude é a paciência. Foi um trabalho do treinador e de toda a equipe. Estamos fazendo as coisas como nunca”, disse Vinicius após a partida.

Mais cedo o Sevilla (6º) garantiu um empate sem gols em sua visita à Real Sociedad (4ª), com grande atuação do goleiro marroquino Bono, que defendeu um pênalti cobrado por Mikel Oyarzabal.

Na jogada decisiva da partida (26 minutos) o espanhol, especialista em penalidades máximas, parou em Bono, que defendeu com um pé.

O marroquino encerrou sua grande noite com outras duas grandes defesas, diante do sueco Alexander Isak, substituído no intervalo devido a uma lesão, e do belga Adnan Januzaj, em uma cobrança de falta.

Foi o terceiro empate consecutivo para o Sevilla, dois na LaLiga e um em sua estreia na Liga dos Campeões (1-1 em casa contra o Salzburg), um equilíbrio preocupante para uma equipe muito reforçada e que tem grandes ambições.

Além disso, o Betis (11º) e o Espanyol (16º) empataram em 2 a 2, enquanto Mallorca (8º) e Villarreal (14º) não saíram do 0 a 0.

— Jogos da 5ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:







Celta Vigo – Cádiz 1 – 2

– Sábado:

Rayo Vallecano – Getafe 3 – 0

Atlético de Madrid – Athletic Bilbao 0 – 0

Elche – Levante 1 – 1

Alavés – Osasuna 0 – 2

– Domingo:

Mallorca – Villarreal 0 – 0

Real Sociedad – Sevilla 0 – 0

Betis – Espanyol 2 – 2

Valencia – Real Madrid 1 – 2

– Segunda-feira:

(16h00) Barcelona – Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 13 5 4 1 0 15 7 8

2. Atlético de Madrid 11 5 3 2 0 7 4 3

3. Valencia 10 5 3 1 1 10 4 6

4. Real Sociedad 10 5 3 1 1 6 4 2

5. Athletic Bilbao 9 5 2 3 0 4 1 3

6. Sevilla 8 4 2 2 0 5 1 4

7. Osasuna 8 5 2 2 1 6 6 0

8. Mallorca 8 5 2 2 1 3 3 0

9. Rayo Vallecano 7 5 2 1 2 8 5 3

10. Barcelona 7 3 2 1 0 7 4 3

11. Betis 6 5 1 3 1 6 6 0

12. Elche 6 5 1 3 1 3 3 0

13. Cádiz 5 5 1 2 2 6 8 -2

14. Villarreal 4 4 0 4 0 2 2 0

15. Levante 4 5 0 4 1 6 7 -1

16. Espanyol 3 5 0 3 2 3 5 -2

17. Granada 2 4 0 2 2 2 7 -5

18. Celta Vigo 1 5 0 1 4 4 10 -6

19. Getafe 0 5 0 0 5 1 8 -7

20. Alavés 0 4 0 0 4 1 10 -9

./bds/bur/pm/dr/aam

Veja também