Vinicius Jr. comenta conselhos de Benzema: ‘Me diz para ser corajoso’

Durante a pré-temporada do Real Madrid nos Estados Unidos, Vinicius Jr. conversou com o site oficial do clube e comentou sobre sua relação com o francês Karim Benzema. As informações são do GE.







Segundo o brasileiro, o atacante o incentiva a tentar mais jogadas de efeito. “É sempre importante ter influência nas partidas e Karim (Benzema) sempre me diz para ser corajoso desde que cheguei ao clube. Você tem que finalizar para marcar ou passar para ajudar. Se não, fique com a bola. Nossa conexão tem sido muito boa e conseguimos vencer muitos jogos juntos”, disse Vini.

Ainda na entrevista, o brasileiro falou sobre suas principais características em um jogo. “O que eu faço de melhor é driblar. Eu sempre tento. Mesmo quando não dá certo, tento de novo. Quero avançar o máximo possível e dar ao meu time a opção do melhor jogo em campo. Quando consigo, fica um rival a menos para mim e um a menos para todos”, concluiu.