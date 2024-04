Vinicius, ex-‘BBB’ 24, faz forte relato após sofrer acidente: ‘Encarei a morte’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/04/2024 - 11:38 Para compartilhar:

Na madrugada desta segunda-feira, 8, o atleta paralímpico e ex-“BBB 24” Vinicius Rodrigues, sofreu um grave acidente de ônibus. No seu perfil do Instagram, o rapaz atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde e compartilhou um relato forte.

Ele estava retornando do interior do Paraná para Londrina quando seu ônibus foi atingido por outro veículo: “Uma caminhonete acho que entrou na frente do ônibus, ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado”, lamentou ele.

Vinicius explicou que conseguiu ajudar alguns feridos e também revelou que algumas pessoas morreram após o impacto.

“Consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus, pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro acho que faleceu e motorista do ônibus está preso nas ferragens”, disse.

“Livramento! Acidente grave. Ônibus que estava capotou, consegui abrir emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, alguns ferimentos leves da pancada, mas livramento, Deus sempre com seus anjos me guardando”, escreveu também na legenda do vídeo.

Assista ao vídeo: