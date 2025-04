Vinícius chora com reação da mãe após se assumir bissexual no ‘BBB 25’

Vinícius se emocionou, durante o Bate-Papo BBB, ao assistir ao momento em que compartilhou sua bissexualidade no BBB 25. Eliminado do programa neste domingo, 13, o baiano demonstrou alívio ao descobrir que a mãe recebeu bem a revelação feita em rede nacional.

Durante o bate-papo, ele acompanhou as imagens da conversa que teve na casa com Vitória Strada, Delma e Guilherme, quando falou sobre o medo de decepcionar os pais. Ao fim do VT, foi informado de que sua mãe havia se manifestado de forma positiva. Emocionado, Vinícius disse: “Estou muito feliz por ter ouvido isso agora e saber que está tudo bem lá fora.”

“Despertar para um novo mundo. Talvez tenha sido o mundo que eu passei a vida inteira sonhando e só depois daqui pude ver que ele, de fato, existe”, disse Vinícius, ao comentar sobre o processo de se reconhecer e se permitir viver como realmente é.

A revelação foi feita poucos dias antes de sua eliminação. “Eu sou bissexual e nunca tive coragem de falar isso para eles”, contou na ocasião. Na conversa, ele foi acolhido pelos colegas. Vitória Strada, que também já falou publicamente sobre sua bissexualidade, relembrou as dificuldades que enfrentou ao se assumir e reforçou a importância de não abrir mão da própria verdade. Delma e Guilherme também demonstraram apoio ao participante e reforçaram que sua orientação sexual não muda quem ele é.