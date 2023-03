Vini Júnior é ameaçado por torcida do Barcelona durante clássico no Espanhol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2023 - 23:22 Compartilhe

A relação de Vinícius Júnior com as torcidas adversárias na Espanha segue dando o que falar. Durante o clássico contra o Barcelona, neste domingo, parte da arquibancada do Camp Nou cantou durante alguns momentos da primeira etapa “Vinícius muérete”, que quer dizer “morra Vinicius” em tradução para o português.







Os cânticos ecoaram pelo Camp Nou quando o placar ainda estava 1 a 0 para o Real Madrid. A partida terminou com virada do Barcelona por 2 a 1. Nenhum dos clubes ou a organização do Campeonato Espanhol se manifestou sobre o ocorrido na Catalunha neste domingo.

Essa não é a primeira vez que Vini Júnior é alvo de algum tipo de ataque das torcidas adversárias na Espanha. No início do mês de março, a organização de LaLiga protocolou a sétima denúncia de ataque racista contra o atacante brasileiro do Real Madrid.

O ataque de torcida que teve a maior repercussão aconteceu antes da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid pelas quartas de final da Copa do Rei. Em uma ponte próxima ao CT do Real, um boneco negro com a camisa de Vini Júnior foi pendurado simulando um enforcamento.

Vale lembrar que em um duelo entre as duas equipes da capital espanhola, em setembro de 2022, o atacante brasileiro foi chamado de macaco pelos jogadores do Atlético de Madrid durante o jogo.

No fim de fevereiro, a Comissão Estatal contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha pediu que um dos autores de insultos racistas contra Vini Jr. seja banido por um ano dos estádios e pague multa de 4 mil euros (R$ 22,1 mil). O indivíduo em questão é torcedor do Mallorca e tem 20 anos, mas não teve a identidade revelada pela comissão.

O Real Valladolid, time que também teve torcedores racistas atacando Vinícius Júnior, comunicou, também no mês passado, que estava trabalhando para definir a punição para um grupo de cerca de dez pessoas identificadas como autoras de insultos ao atacante. Vini Jr não se manifestou.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias