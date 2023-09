Vini Jr. vira desfalque de última hora no Real Madrid

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2023 - 10:34 Compartilhe

O atacante brasileiro do Real Madrid Vinícius Júnior, que tinha sido relacionado para o clássico deste domingo (24) contra o Atlético de Madrid, um mês depois de sua lesão no bíceps femoral, será desfalque no time merengue, informou o clube.

“Vini Jr., desfalque de última hora na convocação”, escreveu o Real Madrid em seu site, sem dar mais detalhes.

Segundo a imprensa espanhola, o atacante está fora por uma gastroenterite.

O brasileiro, que não joga desde o dia 25 de agosto, quando se lesionou em um jogo contra o Celta de Vigo, tinha se recuperado antes do previsto e foi relacionado pela primeira vez desde então pelo técnico Carlo Ancelotti, para o duelo contra o Atlético.

ati/mdm/iga/cb

