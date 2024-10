Vini Jr. tem lesão na cervical diagnosticada pelo Real Madrid e preocupa seleção brasileira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2024 - 9:50 Para compartilhar:

A poucos dias dos jogos da Data Fifa a seleção brasileira pode ter ganhado mais um problema. O Real Madrid comunicou neste domingo que Vini Jr. teve uma lesão na cervical diagnosticada após exames feitos pelo clube. Na nota o Real não informou o tempo de recuperação nem a gravidade da lesão do brasileiro.

Os exames foram feitos após a vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal, na qual Vini Jr. foi o autor de um dos gols. Em uma dividida, aos 33 minutos do segundo tempo, o brasileiro caiu de mal jeito e reclamou de dores no ombro. O atacante foi substituído logo em seguida por Güler.

O jogador do Real Madrid é um dos principais nomes da seleção de Dorival Júnior e ainda não há informações se o jogador vai ser cortado ou não. Caso ele não tenha condições de jogo seria a quarta baixa na seleção brasileira após as lesões do goleiro Alisson (Liverpool), do lateral Guilherme Arana (Atlético-MG) e do zagueiro Bremer (Juventus). Weverton (Palmeiras), Alex Telles (Botafogo) e Beraldo (PSG) foram chamados para substituírem os lesionados.

A seleção brasileira enfrenta o Chile na quinta-feira em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após oito rodadas, o Brasil ocupa apenas a quinta colocação, com 10 pontos. O Chile é o nono e penúltimo, com 5, e o Peru é o lanterna, com 3 pontos.

A apresentação dos jogadores e da comissão técnica da seleção brasileira acontece nesta segunda-feira, em São Paulo.