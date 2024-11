Vini Jr. sofre lesão e perderá duelo da Champions contra Liverpool

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/11/2024 - 9:13 Para compartilhar:

O atacante Vini Jr., com uma lesão no bíceps femoral, ficará de fora da partida da Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Liverpool em Anfield, indicou nesta segunda-feira (25) o clube ‘merengue’, que tenta lidar com uma enxurrada de lesões em sua equipe principal.

“Após os testes realizados hoje (segunda) em nosso jogador Vini Jr. pelos Serviços Médicos do Real Madrid foi diagnosticada uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Evolução pendente”, disse a equipe médica oficial do clube.

“O louco calendário……… A RECUPERAR!”, escreveu Vinicius no X, pouco tempo depois de sua lesão ser anunciada.

Segundo a imprensa espanhola, o jogador pode ficar cerca de um mês fora dos gramados.

Na quarta-feira, o craque perderá o confronto contra o Liverpool em Anfield pela Liga dos Campeões. O time inglês lidera a fase de liga do torneio europeu com 12 pontos, enquanto o Real está na 18ª posição com apenas 6 pontos.

O técnico italiano Carlo Ancelotti tentará recuperá-lo para a final do Intercontinental, em 18 de dezembro. Além do Liverpool, o Real enfrentará Getafe, Athletic Bilbao, Girona, Atalanta e Rayo Vallecano durante a ausência de Vini.

rsc/iga/da/dd/fp