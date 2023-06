Vini Jr. responde fã mirim nas redes sociais e garoto tem reação emocionante

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 1:57 Compartilhe

A última quinta-feira (15) foi um dia que Enzo Moura Rodrigues nunca mais esquecerá. O garoto de 10 anos foi notado por Vini Jr. nas redes sociais, e sua reação foi de arrancar lágrimas.

Tudo começou quando Juliana Moura, mãe de Enzo, compartilhou uma foto do celular do filho em seu Twitter. “Fui olhar o celular do meu filho e me deparei com isso. Vini Jr., nota meu bebê”, escreveu ela. Na imagem, é possível ver que o pequeno enviou mensagens ao jogador.

“Oi, Vini, bom dia. Me responde, por favor. Que você seja forte contra o racismo. Quando você me responder, por favor, mande um áudio. Alguma coisa para mim, por favor. Meu nome é Enzo. E se tiver como fazer um vídeo para mim, por favor”, pediu ele.

Sem deixar o pedido passar em branco, Vini respondeu: “Vou seguir a luta, Enzo. Obrigado pelo carinho. Te vejo em breve.”

O tweet do jogador do Real Madrid encantou o fã mirim, que mandou um recado ao ídolo pelo Instagram: “Vinicius Jr., muito obrigado por você ter respondido o Twitter da minha mãe. Eu estou muito feliz, não estou nem acreditando. Beijos, boa tarde. Sou muito seu fã.” Em outro vídeo, é possível vê-lo chorando de emoção. Confira:

