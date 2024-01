Vini Jr. posta mensagem de apoio a Maignan, goleiro do Milan que sofreu ofensas racistas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/01/2024 - 20:46 Para compartilhar:

O atacante brasileiro Vinicius Júnior publicou uma mensagem em apoio ao goleiro Mike Maignan, do Milan. O jogador francês foi alvo de ofensas racistas durante uma partida do seu time contra a Udinese, no sábado, fora de casa, pelo Campeonato Italiano.

No post, Vini Jr. reitera o que o goleiro disse sobre “só falar não vai mudar nada”. O brasileiro defende que racistas sejam presos para ter “vergonha de quem são”. “Agradeço aos que realmente apoiam a nossa luta e lamento aqueles que só aparecem com palavras vazias para ganhar a simpatia da imprensa. Sempre com você, Maignan”, completou o jogador do Real Madrid.

No sábado, quando o goleiro foi buscar uma bola atrás do gol, ouviu sons imitando macacos. Inicialmente, ele ignorou. Depois, ele apontou a situação para o árbitro e retirou-se de campo. Alguns companheiros do Milan também deixaram o gramado. O jogo foi paralisado por cerca de cinco minutos até que o goleiro fosse convencido a retornar pelos colegas de equipe.

Mais tarde, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, lamentou o novo episódio de racismo no futebol e defendeu a derrota “automática” para os times cujas torcidas venham a cometer atos discriminatórios.

Neste domingo, Vini Jr. foi o autor de um dos gols da virada do Real Madrid contra o Almería, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. O time madrilenho até assumiu a liderança, mas viu o Girona o ultrapassar novamente após goleada contra o Sevilla.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias