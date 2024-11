Vini Jr. perde pênalti, e Brasil empata com a Venezuela nas Eliminatórias

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2024 - 20:11 Para compartilhar:

Em seu retorno à Seleção, Vinícius Júnior perdeu pênalti no segundo tempo e o Brasil empatou em 1 a 1 com a Venezuela nesta quinta-feira (14), em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O time brasileiro abriu o placar no final da primeira etapa em cobrança de falta de Raphinha (43′), mas sofreu o empate logo na volta do intervalo com um gol do jovem Telasco Segovia (46′).

Minutos depois, Vini Jr. teve a chance de recolocar a Seleção à frente no marcador em cobrança de pênalti, mas parou na defesa do goleiro Rafael Romo (62′) e o empate persistiu até o apito final.