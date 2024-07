Vini Jr. finge ser boneco de cera e diverte visitantes do museu de Nova York

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2024 - 18:08 Para compartilhar:

O jogador Vinicius Júnior divertiu os visitantes do Museu Madame Tussauds, em Nova York, na última segunda-feira, 15. Sua imagem, que não faz parte do acervo, foi providenciada de um momento ao outro, para que os fãs pudessem se sentir perto do atleta.

Pudessem, não. Os fãs, de fato, estiveram ao lado do próprio jogador. Vini se fingiu de estátua de cera e surpreendeu os visitantes ao sair do disfarce e mostrar que era ele de verdade.

O susto foi grande, a surpresa maior ainda e a diversão foi geral. A pegadinha não foi somente uma brincadeira, mas também uma forma de anunciar a criação de sua própria estátua, que será inaugurada no ano que vem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madame Tussauds Wax Museum USA (@madametussaudsusa)