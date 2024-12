Vini Jr exibe troféus conquistados com o Real Madrid faz postagem de Feliz Natal em rede social

Campeão da Copa Intercontinental e agraciado com o prêmio Fifa The Best, o brasileiro Vini Jr aproveitou a data natalina para comemorar o fim de ano. O atacante fez uma postagem nesta quarta-feira ao lado de vários troféus conquistados em dezembro para celebrar o Natal. Com a inscrição “Merry Christmas”, o jogador revelado pelo Flamengo festejou o seu momento em meio às polêmicas em que esteve envolvido durante este ano.

E este mês foi especial para o atleta. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa e entrou na seleção de 2024. Na Copa Intercontinental, seu brilho se manteve intenso: ele foi campeão do Intercontinental, eleito o melhor jogador da final (quando balançou a rede do rival) e também encerrou o torneio como o grande nome da competição.

Nesta pausa do Campeonato Espanhol, que teve as suas rodadas interrompidas em função das festividades de final de ano, o jogador viajou para os Estados Unidos. Ele tem aproveitado a folga para assistir aos jogos de basquete da NBA.

Destaque na vitória do Real Madrid sobre o Pachuca por 3 a 0, na final da Copa Intercontinental, o atacante encerra o ano em grande estilo. Após ter sido preterido no Bola de Ouro, quando ficou em segundo lugar na premiação e viu o espanhol Rodri ser eleito o vencedor, o brasileiro deu a volta por cima em dezembro.

O título da Copa Intercontinental e o Fifa The Best coroam uma temporada onde o jogador passou por percalços. O maior deles foi a ocorrência de insultos racistas que continuam sendo direcionados ao atleta em gramados espanhóis

Apesar disso, ele continua dando as cartas no clube merengue. O camisa 7 encerra a primeira metade da temporada com 14 gols pelo clube. Em 2024, ele deu a volta olímpica ao faturar a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e ainda a Supercopa da Uefa.