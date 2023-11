Vini Jr. está fora do clássico contra Argentina pelas Eliminatórias

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/11/2023 - 17:13 Para compartilhar:

O atacante Vinícius Júnior está fora do clássico entre Brasil e Argentina na próxima terça-feira, no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (17).

“Vinícius Jr., do Real Madrid, foi desconvocado da Seleção Brasileira” após realizar “exames de imagem que comprovaram a lesão no músculo posterior da coxa esquerda”, sofrida no jogo de quinta-feira contra a Colômbia, em Barranquilla, informou a CBF em um comunicado.

O jogador foi substituído aos 27 minutos do primeiro tempo da derrota do Brasil para a seleção colombiana por 2 a 1. No início da partida, ele fez a assistência para o gol de Gabriel Martinelli.

Mas no segundo tempo, o atacante Luis Díaz marcou duas vezes e deu à Colômbia a primeira vitória sobre a Seleção Brasileira na história das Eliminatórias.

“Dei um pique ali e senti um pouquinho na posterior”, disse Vini após a partida.

O atacante do Real Madrid já tinha ficado de fora dos dois primeiros jogos da Eliminatórias – vitórias sobre Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), em setembro – por uma lesão muscular, mas na coxa direita.

A ausência de Vini é mais uma dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz, que para esta rodada dupla não pôde contar com quatro titulares: o goleiro Ederson, o lateral Danilo, o volante Casemiro e o atacante Neymar, todos lesionados.

O atacante do Arsenal Gabriel Jesus, que não viajou para o jogo contra a Colômbia, também é dúvida por questões físicas.

A Seleção, que está há três jogos sem vencer, com um empate com a Venezuela (1 a 1) e derrotas para Uruguai (2 a 0) e Colômbia, volta a treinar no sábado, já visando o jogo contra a Argentina, na próxima terça-feira, no Maracanã.

A equipe de Lionel Messi lidera as eliminatórias com 12 pontos em cinco jogos. Já o Brasil é apenas o quinto colocado, com 7 pontos.

