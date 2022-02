Vini Jr. e Coutinho em alta e ‘clássico dividido’: as reações do torcedor no Mineirão no jogo da Seleção De volta ao estádio após três anos, Brasil convenceu com goleada sobre o Paraguai

A vitória por 4 a 0 sobre o Paraguai, na noite desta terça-feira, pela 16ª e antepenúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, marcou a volta da Seleção Brasileira ao Mineirão após quase três anos – a última vez havia sido em julho de 2019, na vitória de 2 a 0 sobre a Argentina, pela semifinal da Copa América.

Sem Neymar, a torcida teve o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, como o preferido. Outro muito festejado foi meia Philippe Coutinho, do Aston Villa. Pouco mais de 33 mil torcedores (33.344) encararam a chuva e compareceram ao estádio para ver o time comandado por Tite, já classificado para o Mundial, enfrentar a equipe vice-lanterna das Eliminatórias.

CLÁSSICO MINEIRO

A rivalidade mineira entre Atlético-MG e Cruzeiro esteve presente entre os torcedores antes mesmo de a bola rolar. Até porque o jogo da Seleção Brasileira era a única oportunidade de ver o Mineirão “dividido”, já que há muito tempo os clássicos em Minas Gerais têm maioria da torcida do time mandante ou são realizados com torcida única.

Na medida em que o público ia entrando ao estádio, cerca de 50 minutos antes do jogo, começaram as provocações nas arquibancadas. Primeiro, os cruzeirenses entoaram o grito de “Cru-Zei-Ro”. Depois, foi a vez dos atleticanos gritarem “Galo! Galo!”. Nos dois casos, as vaias dos adversários não conseguiam abafar os gritos, em maior volume.

As provocações só cessaram quando os jogadores de Brasil e Paraguai entraram em campo para o aquecimento. Porém, quando os atletas voltaram para os vestiários, 20 minutos antes de a bola rolar, o passatempo dos torcedores presentes ao Mineirão voltou a ser os cânticos provocativos que tinham Galo e Raposa como tema.

Coutinho driblou as críticas e teve boa atuação contra o Paraguai (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

COM A BOLA ROLANDO

Não demorou nada para o torcedor comemorar no Mineirão. Logo no primeiro ataque, Raphinha bateu para o gol e mandou para a rede. Mas não passou de um aperitivo. O árbitro foi chamado pelo VAR. Se o gol não demorou, a decisão sobre o lance passou de quatro minutos e irritou um pouco a torcida. A frustração ficou por conta da anulação do gol. Depois, emoção mesmo só aos 16 minutos, quando Vinícius Júnior fez jogada pela esquerda, cruzou rasteiro, e Raphinha perdeu ótima chance, debaixo do gol. A torcida teve aquela reação de “perdeu!”.

Somente aos 26 saiu o esperado grito de gol (que valeu) após Raphinha fazer boa jogada individual para cima do zagueiro Junior Alonso e acertar o canto do goleiro paraguaio. A torcida explodiu no Mineirão, pedindo “mais um” logo em seguida.

Na segunda etapa, depois de duas boas chances com Raphinha e Lucas Paquetá, o torcedor gritou gol novamente aos 18 minutos, quando Philippe Coutinho marcou um golaço, encobrindo o goleiro paraguaio. Após muita comemoração, o meia do Aston Villa teve o nome gritado pelos torcedores no Mineirão. Aos 27, ele foi sacado pelo técnico Tite e deixou o campo muito aplaudido.

Vinicius foi um dos jogadores mais aplaudidos pelos torcedores (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

O PREFERIDO

Sem dúvida alguma, Vinícius Júnior foi o jogador que mais empolgou o torcedor presente ao Mineirão. Com lances de habilidade, o jovem atacante do Real Madrid, que já havia sido muito comemorado quando teve o nome exibido no telão durante as escalações, ditou o ritmo da torcida. Substituído pelo técnico Tite aos 15 minutos do segundo tempo, Vini deixou o campo muito aplaudido e com o nome gritado pelo torcedor.

