Vini Jr. é cortado, e Diniz convoca Raphinha para jogos das Eliminatórias

AFP - 29/08/2023 - 17:35

A CBF confirmou, nesta terça-feira (29), o corte do atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, e a convocação de Raphinha, do Barcelona, para ocupar seu lugar nos dois primeiros jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Presente na lista divulgada pelo técnico Fernando Diniz no dia 18 de agosto, Vini Jr. teve que ser cortado devido a uma lesão muscular na coxa direita, sofrida na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo por 1 a 0 na última sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol.

Com isso, Raphinha volta à Seleção desde a sua participação na Copa do Mundo de 2022, em que o Brasil foi eliminado nos pênaltis pela Croácia nas quartas de final.

Dos três jogos do Barça na temporada, o atacante de 26 anos só esteve em campo na estreia, contra o Getafe, em que recebeu carão vermelho por ter acertado uma cotovelada no lateral uruguaio Gastón Álvarez, o que lhe rendeu dois jogos de suspensão.

Sem Vini, Neymar deve comandar o ataque da Seleção nos dois primeiros jogos das Eliminatórias, contra a Bolívia (8 de setembro) em Belém, e contra o Peru (12 de setembro), em Lima.

O camisa 10, de 31 anos, ainda não estreou pelo seu novo clube, o Al-Hilal.

O técnico do time saudita, o português Jorge Jesus, disse no dia 19 de agosto que Neymar chegou com uma “pequena lesão” e colocou em dúvida sua participação na Seleção.

A CBF, por sua vez, afirmou em nota que “está em contato permanente com o jogador para acompanhar a evolução do seu estado”.

