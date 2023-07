Vini Jr. depõe em caso sobre racismo: ‘Me insultam por ser importante e por ser negro’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 12:50 Compartilhe

Vítima de racismo ao longo da temporada europeia passada, Vinicius Júnior depôs nesta semana à Justiça espanhola. Por meio de videoconferência, o atacante do Real Madrid afirmou ao 3º Tribunal de Instrução de Palma de Mallorca que os ataques sofridos seriam motivados, além da questão racial, por sua importância dentro de campo.

“Eles me insultam por ser um jogador importante e por ser negro. Pelas duas coisas”, disse o jogador da seleção brasileira após ser questionado pela juíza quais seriam as motivações dos torcedores para o insultarem. Os trechos do depoimento foram publicados pelo jornal espanhol El Mundo nesta quinta-feira.

De acordo com a reportagem, a audiência de Vini Jr. durou cerca de 20 minutos. O caso de racismo investigado aconteceu na partida entre Real Madrid e Mallorca, no dia 5 de fevereiro, no estádio San Moix, pelo Campeonato Espanhol. Câmeras do local registraram momentos em que o atacante é chamado de “macaco” pela torcida da casa.

No depoimento, Vini Jr. não abre mão de ser indenizado pelo ocorrido. Ele também admitiu que durante o jogo, por estar concentrado, não ter ouvido os insultos isolados que vinham das arquibancadas. Somente ao final da partida, pela transmissão da TV e pelas redes sociais, soube das injúrias raciais.

A juíza também afirmou que um dos torcedores o chamou de “macaco” pelo fato de Vini estar fazendo “macaquices” – dribles e provocações – dentro de campo. O atacante respondeu que “isso é para pessoas brancas, e não negras. Não se pode falar isso para pessoas negras, que foram muito afetadas por isso na história da humanidade”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias