Vini Jr. curte show de Ludmilla em clima de romance com ex-bailarina do Faustão

Ao que tudo indica, a fila tem andado bem depressa para Vini Jr. Na semana passada, internautas suspeitaram de affair entre o jogador e Key Alves, o que foi confirmado pela equipe da ex-BBB ao informar que os dois estariam “se conhecendo”.

Mas, no último final de semana, o atleta foi flagrado conversando ao pé do ouvido com outra mulher. Ele e a influenciadora Lis Aguiar, ex-bailarina do Faustão, estiveram juntinhos durante o Numanice, show comandado por Ludmilla, no último fim de semana no Rio.

Os dois foram registrados em vídeo publicado pelo perfil no Instagram Gossip do Dia, nesta segunda-feira (10).

Ao comparar uma foto postada por Lis Aguiar em suas redes, é possível ver a mesma roupa que ela aparece nas imagens ao lado do titular do Real Madrid.

Quem também marcou presença no evento foi Julia Rodrigues, ex-affair do jogador.

Lis Aguiar é carioca, tem 26 anos e fez parte do balé do Faustão no ano passado, e já acumula mais de 500 mil seguidores no Instagram. Ela também participou de uma das temporadas do “De férias com o ex”, reality da MTV, e já viveu romance com Matheus Thuler, ex-zagueiro do Flamengo.

