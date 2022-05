Vini Jr cumprimentou Klopp segundos antes de marcar gol do título da Champions; veja o vídeo

O gol que garantiu ao Real Madrid a 14ª Champions League teve assinatura brasileira. Vinicius Junior recebeu de Valverde e marcou o único gol da partida na vitória dobre o Liverpool no último sábado (28). O feito do ex-Flamengo teve um detalhe importante antes de acontecer.

Segundos antes de correr para área e de direita mandar para o fundas redes do goleiro Alisson, Vini passou na linha lateral bem ao lado do técnico do Liverpool, Jürgen Kloop, e o cumprimentou.





“Eu não tenho noção do que estou vivendo. Sou a pessoa mais feliz desse mundo. Depois de uma temporada tão longa, depois de jogos especiais e emocionante, chegamos uma ocasião e marcamos o gol. Eu não tenho noção do que estou vivendo”, disse o jogador em entrevista à TNT Sports após a partida.