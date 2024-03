Vini Jr. cala Mestalla com 2 gols, e Real Madrid empata com Valencia no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/03/2024 - 20:10 Para compartilhar:

Com dois gols de Vinícius Júnior, o Real Madrid (1º) empatou com o Valencia em 2 a 2 neste sábado (2), pela 27 ª rodada do Campeonato Espanhol, no retorno do atacante brasileiro ao estádio Mestalla, onde foi alvo de insultos racistas no ano passado, em um caso que gerou indignação no mundo do futebol.

Com o resultado, o time merengue abre sete pontos de vantagem sobre o Girona (2º), que no domingo visita o Mallorca (16º).

Todos os olhares estavam voltados para Vini, que não decepcionou. Ele marcou os dois gols que garantiram o empate para o Real Madrid.

Nas comemorações, o camisa 7 levantou o punho direito e colocou as mãos nos ouvidos encarando as arquibancadas.

O Valencia abriu o placar com Hugo Duro (27′) aproveitando de cabeça um cruzamento de Fran Pérez e fez o segundo com Roman Yaremchuk (30′) após um erro de passe de Dani Carvajal para o goleiro Andriy Lunin.

Pouco antes do intervalo, o Real Madrid diminuiu com Vini Jr. finalizando dentro da pequena área (45’+5). No segundo tempo, o atacante brasileiro deixou tudo igual completando de cabeça um cruzamento de Brahim Díaz.

Já nos acréscimos, Jude Bellingham balançou as redes para o time merengue, mas o lance foi anulado porque o árbitro sinalizou que o gol ocorreu após o apito final da partida, o que gerou uma confusão em campo e o jogador inglês acabou sendo expulso (90’+9).

“O cartão vermelho para Bellingham incomodou porque ele não disse nenhum insulto. É algo inédito, nunca tinha acontecido comigo”, reclamou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

“Aconteceram muitas coisas, muita tensão no jogo… Na parte final, no meu ponto de vista, acho que o árbitro disse que é a última ação e apita antes de o jogador do Real Madrid cruzar”, opinou o treinador do Valencia, Rubén Baraja.

– Real Sociedad perde mais uma –

Mais cedo, a Real Sociedad entrou em campo com uma equipe e remodelada perdeu para o Sevilla fora de casa por 3 a 2, a três dias do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

Esta segunda derrota consecutiva no campeonato, além da eliminação na semifinal da Copa do Rei para o Mallorca na última terça-feira, enche a Real de dúvidas para duelo decisivo com o PSG.

O time basco, sem vários titulares, caiu neste sábado para um Sevilla que foi liderado pelo marroquino Yousef En-Nesyri, autor de dois gols em um espaço de dois minutos (11′ e 13′).

Apesar da reação da Real pouco antes do intervalo com André Silva cobrando pênalti (45’+5), Sergio Ramos ampliou para o Sevilla (65′), antes do gol final de Brais Méndez, que não evitou a derrota dos visitantes (90’+2).

O resultado negativo também pode distanciar ainda mais a Real Sociedad (7ª, 40 pontos) da zona de classificação para a próxima Champions, caso Atlético de Madrid (4º, 52 pontos) e Barceloa (3º, 57 pontos) vençam seus jogos na rodada.





Por sua vez, o Sevilla (14º, 27 pontos) continua subindo na tabela e afastando pouco a pouco o risco de rebaixamento, após um início de temporada desastroso.

— Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Almería 1 – 0

– Sábado:

Sevilla – Real Sociedad 3 – 2

Rayo Vallecano – Cádiz 1 – 1

Getafe – Las Palmas 3 – 3

Valencia – Real Madrid 2 – 2

– Domingo:

(10h00) Villarreal – Granada





(12h15) Atlético de Madrid – Betis

(14h30) Mallorca – Girona

(17h00) Athletic Bilbao – Barcelona

– Segunda-feira:

(17h00) Osasuna – Alavés

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 66 27 20 6 1 56 18 38

2. Girona 59 26 18 5 3 57 32 25

3. Barcelona 57 26 17 6 3 56 34 22

4. Atlético de Madrid 52 26 16 4 6 52 28 24

5. Athletic Bilbao 49 26 14 7 5 46 26 20

6. Betis 42 26 10 12 4 31 26 5

7. Real Sociedad 40 27 10 10 7 37 29 8

8. Las Palmas 37 27 10 7 10 29 29 0

9. Valencia 37 26 10 7 9 31 31 0

10. Getafe 35 27 8 11 8 36 41 -5

11. Osasuna 33 26 9 6 11 30 37 -7

12. Alavés 29 26 7 8 11 25 32 -7

13. Villarreal 29 26 7 8 11 38 48 -10

14. Sevilla 27 27 6 9 12 33 40 -7

15. Rayo Vallecano 26 27 5 11 11 23 37 -14

16. Mallorca 24 26 4 12 10 23 34 -11

17. Celta Vigo 24 27 5 9 13 30 39 -9

18. Cádiz 19 27 2 13 12 18 38 -20

19. Granada 14 25 2 8 15 27 49 -22

20. Almería 9 27 0 9 18 25 55 -30

