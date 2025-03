Vini Jr. apoia Luighi após ataque racista e critica Conmebol: ‘Não fazem nada nunca’

O atacante Vini Jr., do Real Madrid, usou as redes sociais para manifestar seu apoio a Luighi, atacante do Palmeiras, que foi vítima de racismo nesta quinta-feira, 6.

O jovem atleta desabafou e chorou após sofrer ataques racistas durante a vitória por 3 a 0 do Verdão contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20.

“Parabéns pelo posicionamento, mano. É triste, mas fique forte. Vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada! NUNCA!!!!!”, escreveu Vinicius em post nos Stories, do Instagram.

Entenda a história

O atacante Luighi, de 18 anos, demonstrou toda sua indignação após ser vítima de racismo durante uma partida do Palmeiras, na Copa Libertadores Sub-20, nesta quinta-feira, contra o Cerro Porteño, no Paraguai.

O jogador foi alvo de cusparadas dos torcedores no Estádio Gunther Vogel, na região metropolitana de Assunção, e disse ter sido chamado de macaco. Pelas imagens da transmissão da TV, foi possível ver um homem com uma criança no colo imitando o animal, provocando os brasileiros.

Ao final do jogo, Luighi chorou e deu uma entrevista comovente para a Conmebol TV: “É sério isso? Fizeram racismo comigo. Até quando? O que fizeram comigo foi crime. Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Você não ia perguntar sobre isso, né? Fizeram um crime comigo. Aqui é formação, a gente tá aprendendo aqui.”

Os atos racistas se iniciaram após o Palmeiras fazer 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, por volta dos 35 minutos do segundo tempo. Apesar dos atletas do time brasileiro terem mostrado ao árbitro da partida o que estava ocorrendo na arquibancada, o jogo continuou normalmente até o final e a equipe alviverde venceu por 3 a 0.