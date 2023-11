Vini e Rodrygo brilham, e Real Madrid atropela Valencia no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/11/2023 - 19:38 Para compartilhar:

Comandado pelos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, o Real Madrid atropelou o Valencia com uma goleada por 5 a 1 neste sábado (11), na 13ª rodada do Campeonato Espanhol, que tem tem na ponta da tabela o Girona.

No estádio Santiago Bernabéu, e depois de um primeiro tempo em que o Valencia teve três boas oportunidades de Hugo Duro para marcar, o time merengue foi para o intervalo com dois gols de vantagem, marcados por Dani Carvajal (3′) e Vini Jr. (42′).

O ex-jogador do Flamengo fez mais um logo no início do segundo tempo (49′) e Rodrygo completou a goleada marcando duas vezes (50′ e 84′).

Hugo Duro vez o gol de honra do Valencia no apagar das luzes (88′).

“Foi um jogo perfeito. Precisávamos de um jogo como este, com muitos gols e, pessoalmente, estou muito feliz: dois gols e duas assistências. Quero contribuir sempre”, disse Rodrygo.

Após um início de temporada com poucos gols, a dupla brasileira do Real Madrid vem fazendo as pazes com as redes: Vini já soma quatro gols em LaLga e dois na Champions, enquanto Rodrygo marcou três no campeonato e dois na competição europeia.

“Eles voltaram ao seu melhor nível. Só precisavam de tempo para voltar a mostrar suas melhores qualidades e jogaram muito bem esses dois últimos jogos. Podemos dizer que voltaram”, comemorou o técnico merengue, Carlo Ancelotti.

Com esta vitória, o Real Madrid chega a 32 pontos e se firma na vice-liderança do Espanhol, dois pontos atrás do surpreendente Girona, que vive o melhor início de temporada de sua história e mais cedo derrotou Rayo Vallecano por 2 a 1, de virada e fora de casa.

Atrás no placar desde os primeiros minutos, quando Álvaro García marcou para o Rayo (5′), o Girona conseguiu empatar na reta final do primeiro tempo, com o atacante ucraniano Artem Dovbyk anotando seu sétimo gol no campeonato (42′).

O Rayo ainda acertou duas bolas na trave, mas foi o Girona que saiu com a vitória, graças ao gol do brasileiro Sávio (65′) na segunda etapa.

Também neste sábado, a Real Sociedad venceu o lanterna Almería para se manter na zona de classificação para as copas europeias.

Dias depois de garantir vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, a Real Sociedad chegou à vitória com gols de Mikel Oyarzabal (62′), Carlos Fernández (90’+1) e Martín Zubimendi (90’+5), enquanto o Almería descontou com Sergio Arribas (76′).

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Athletic Bilbao – Celta Vigo 4 – 3

– Sábado:

Rayo Vallecano – Girona 1 – 2





Almería – Real Sociedad 1 – 3

Granada – Getafe 1 – 1

Osasuna – Las Palmas 1 – 1

Real Madrid – Valencia 5 – 1

– Domingo:

(12h15) Barcelona – Alavés

(14h30) Sevilla – Betis

(17h00) Atlético de Madrid – Villarreal

– Quarta-feira:

(17h00) Mallorca – Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 34 13 11 1 1 31 16 15





2. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 9 19

3. Barcelona 27 12 8 3 1 24 12 12

4. Atlético de Madrid 25 11 8 1 2 26 11 15

5. Athletic Bilbao 24 13 7 3 3 25 17 8

6. Real Sociedad 22 13 6 4 3 23 16 7

7. Betis 20 12 5 5 2 16 15 1

8. Las Palmas 18 13 5 3 5 11 12 -1

9. Valencia 18 13 5 3 5 16 18 -2

10. Rayo Vallecano 18 13 4 6 3 15 17 -2

11. Getafe 16 13 3 7 3 15 17 -2

12. Osasuna 14 13 4 2 7 15 21 -6

13. Villarreal 12 12 3 3 6 17 21 -4

14. Alavés 12 12 3 3 6 10 16 -6

15. Sevilla 11 11 2 5 4 17 16 1

16. Cádiz 10 12 2 4 6 10 17 -7

17. Mallorca 9 12 1 6 5 12 18 -6

18. Celta Vigo 7 13 1 4 8 14 24 -10

19. Granada 7 13 1 4 8 18 30 -12

20. Almería 3 13 0 3 10 15 35 -20

