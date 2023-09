Vini e Bisioli anunciam lançamento de ‘Labirinto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2023 - 17:13 Compartilhe

Vini e Bisioli seguem conquistando um lugar especial no segmento sertanejo. Com a canção “Labirinto”, que chega nesta sexta-feira, 29, em todas as plataformas digitais, eles têm como objetivo consolidar a carreira da dupla, que soma 3 milhões de visualizações gerais no YouTube

A nova faixa “Labirinto” é uma composição de Edu Valin, Henrique Andrade, Arthur Castro e Pedro Libe , e retrata os desafios e emoções de um relacionamento. Com letra tocante, o single promete ser um canto para todos que já se sentiram perdidos em seus próprios labirintos internos.

“Estamos muito animados para lançar ‘Labirinto’. É uma música que tem um significado muito especial para nós, e esperamos que ela também conquiste os corações de nossos fãs”, disse Vini.

Bisioli acrescentou: “essa faixa é uma forma de nos conectarmos com as pessoas. Esperamos que todos gostem tanto quanto nós gostamos de criar.”

O lançamento de “Labirinto” está agendado para sexta-feira, 29 de setembro, e estará disponível em todas as principais plataformas de streaming, acesse o pré-save.

Em tempo: há duas semanas, Bisioli participou da estreia da segunda temporada do programa “Pipoca” da Ivete, da TV Globo. O artista encarou o quadro “Meu Namorado É Melhor”, ao lado de sua companheira Alessandra.

